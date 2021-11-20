Банк «Открытие» дарит клиентам «новогодний кешбэк»

В банке «Открытие» стартовала акция «С 10% кешбэка в Новый год!». Клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки.

Для участия в акции клиентам необходимо оформить кредитную карту Opencard, «Всё что надо» или «120 дней» до 31 декабря этого года и заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. 10% кешбэка будет начислено за покупки, совершенные в месяц оформления карты и следующий за ним.

По кредитным картам Opencard и «Всё что надо» кешбэк начисляется на бонусный счет клиента в виде бонусных рублей. По кредитной карте «120 дней» — на счет в денежной форме. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составит 3 тысячи рублей или бонусных рублей.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и текущие клиенты, оформляющие новую кредитную карту.