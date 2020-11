Банк «Открытие» частично переходит на удаленку

— Сейчас можно сказать, что мы переходим в новой стратегии от стадии стабилизации и оптимизации ландшафта к стадии активного развития с опорой на передовые решения.





Банк продолжит развивать бизнес-сегменты с фокусом на поддержку и оперативные изменения. Это, безусловно, предусматривает дальнейшее развитие дистанционных каналов.





Новая стратегия — это совершенствование развития, повышение скорости и качества внедрения продуктов, снижение time to market. Главный инструмент для выполнения этих задач — передовые решения в области архитектуры и IT- организаций. То есть, как изменения в IT- архитектуре, так и ее трансформация в микросервисную модель.