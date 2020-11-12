Банк «Открытие» частично переходит на удаленку

— Режим удаленной работы стал толчком для осознания и возникновения концепции не персонифицированной работы и комбинированного присутствия в офисах, — рассказывает Сергей Русанов. — Это дает большие возможности для привлечения сотрудников, особенно квалифицированных, поскольку можно оперативно присутствовать либо в офисе, либо дома по определенным правилам, которые устанавливает организация-работодатель.





Удаленная работа экономит офисные площади, то есть можно избежать дополнительных расходов по аренде офисов. Поэтому банк «Открытие» планирует 30 % сотрудников перевести на такой режим работы. В банке уже частично реализована перспективная технология VDI для задач в организации непрерывности действия — в критической ситуации многие сотрудники могут работать из любой точки мира.





Это дает экономию не только на всех офисных пространствах и офисном оборудовании, но еще и на оборудовании, которое в этой ситуации либо будет отсутствовать, либо на этих не персонифицированных местах будет стоять более оптимальное оборудование в виде тонкой станции и монитора, куда часто приезжают, садятся и работают. Для бронирования конкретных мест используется HotDesk.