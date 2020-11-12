Банк «Открытие» частично переходит на удаленку
Пандемия заставила банки агрессивнее выйти в удаленные каналы и перестроить свои внутренние и внешние бизнес-процессы на бесконтактное взаимодействие, — сообщил член правления и руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. Удаленная работа стала настолько незаменимой и востребованной, что необходимо было ее масштабировать до серьезных объемов. В короткие сроки была решена масса технических задач с организацией доступа, безопасности, аутентификации, увеличения мощности каналов связи, дополнительных лицензий.
— Режим удаленной работы стал толчком для осознания и возникновения концепции не персонифицированной работы и комбинированного присутствия в офисах, — рассказывает Сергей Русанов. — Это дает большие возможности для привлечения сотрудников, особенно квалифицированных, поскольку можно оперативно присутствовать либо в офисе, либо дома по определенным правилам, которые устанавливает организация-работодатель.
Удаленная работа экономит офисные площади, то есть можно избежать дополнительных расходов по аренде офисов. Поэтому банк «Открытие» планирует 30 % сотрудников перевести на такой режим работы. В банке уже частично реализована перспективная технология VDI для задач в организации непрерывности действия — в критической ситуации многие сотрудники могут работать из любой точки мира.
Это дает экономию не только на всех офисных пространствах и офисном оборудовании, но еще и на оборудовании, которое в этой ситуации либо будет отсутствовать, либо на этих не персонифицированных местах будет стоять более оптимальное оборудование в виде тонкой станции и монитора, куда часто приезжают, садятся и работают. Для бронирования конкретных мест используется HotDesk.
Рассказывая об итогах реализации трехлетней стратегии, Сергей Русанов сообщил, что главные поставленные в ней задачи решены: банк трансформировался, вывел непрофильные активы, объединился с «Бинбанком», создав единую кредитную организацию большего размера. В ИТ-сфере были выведены из эксплуатации все нецелевые системы. Банку удалось создать базовые технологии для всех клиентских сегментов и продуктов, отладив все необходимые кредитные конвейеры, системы аналитической поддержки работы с клиентами, системы управления продажами.
— Сейчас можно сказать, что мы переходим в новой стратегии от стадии стабилизации и оптимизации ландшафта к стадии активного развития с опорой на передовые решения.
Банк продолжит развивать бизнес-сегменты с фокусом на поддержку и оперативные изменения. Это, безусловно, предусматривает дальнейшее развитие дистанционных каналов.
Новая стратегия — это совершенствование развития, повышение скорости и качества внедрения продуктов, снижение time to market. Главный инструмент для выполнения этих задач — передовые решения в области архитектуры и IT- организаций. То есть, как изменения в IT- архитектуре, так и ее трансформация в микросервисную модель.
В планах 2021 года создание DevOps-практик и доведение системного ландшафта, базовых систем, которых у банка около десяти, до возможности использования в работе микросервисного подхода как базового. Как отметил Сергей Русанов, параллельно отстраивается организационный процесс и налаживается работа кросс-функциональных команд (трайбов), которые будут обеспечивать работу с этими клиентскими путями независимо от других процессов.
В новых стратегических задачах ИТ-блока банка — совершенствование внутренних процессов (организационных, архитектурных и прочих), а цель — увеличение скорости производства новой функциональности для клиентов.
— Мы планируем за два ближайших года существенно нарастить объемы внутренней разработки и число ИТ-специалистов, в том числе для более эффективного использования бюджета, потому что внешние ресурсы дороже, чем внутренние. Плюс, таким образом, мы снижаем риски и растим внутренние компетенции, чтобы меньше зависеть от внешних поставщиков.
Банк «Открытие» переходит к так называемому трехскоростному IT: продвинутому варианту работы, когда есть абсолютно замкнутые команды, работающие только на свои задачи, у них свои KPI и цели по дополнительному операционному доходу, которые ставятся на определенный срок, у них свои компетенции.
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