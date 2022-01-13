Исследование: 28% сибиряков уменьшили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом

87% жителей Сибири встретили Новый год дома в кругу семьи. Большинство потратили на новогодние праздники не более 20 тысяч рублей. 30% отказались от участия в праздничных массовых мероприятиях из-за пандемии COVID-19. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» 10-12 января по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет.

Лишь 1% опрошенных отправились встречать Новый год за границу, столько же провели новогодние праздники в поездке по России. 10% отметили приход 2022 года в гостях у друзей. По традиции абсолютное большинство сибиряков — на сей раз 87% — встречали Новый год дома со своей семьей.

30% опрошенных сибиряков потратили на новогодние праздники больше денег, чем в прошлом году. Из них 7% — намного больше. 42% заявили, что их расходы остались примерно такими же, как во время встречи 2021 года. 28% потратили меньше или даже намного меньше денег, чем год назад.

69% потратили на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, из них четверть — менее 5 тысяч. 24% заплатили от 10 до 20 тысяч рублей. 5% — от 20 до 30 тысяч, 1% — свыше 30 тысяч рублей.

Более половины респондентов-сибиряков (53%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. 31% отказались из-за ковида от участия в массовых новогодних мероприятиях. 19% — от поездок в другие регионы России или за границу, а 6% рассказали, что заболели на праздники.

Четверть опрошенных потратили на все новогодние каникулы менее 5 тысяч рублей. 44% уложились на все новогодние праздники в бюджет от 5 до 20 тысяч рублей. 19% погуляли на 20-30 тысяч рублей. 9% потратили в новогодние каникулы от 30 до 50 тысяч рублей, 2% — от 50 до 100 тысяч. 2% заплатили за новогодние праздники свыше 100 тысяч рублей.