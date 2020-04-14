Бани и салоны красоты могут возобновить свою работу в Томской области

Так возобновить работу могут строительные организации, бани, салоны красоты. Для этого им нужно подать уведомление на сайте работа.томск.рф. В частности, салонам красоты и парикмахерским предписывается дезинфицировать рабочее помещение каждые два часа, использовать только одноразовые материалы, вести прием посетителей по предварительной записи, а после каждого клиента обрабатывать контактные поверхности. Также все сотрудники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, а рабочие места должны находиться друг от друга на расстояние не менее 1,5 метра.





Клиент должен в обязательном порядке подписать заявление об отсутствии признаков респираторной инфекции и повышенной температуры, а также гарантии, что он и (или) члены его семьи в последние 14 календарных дней не прибыли из зарубежных стран, Москвы и Санкт-Петербурга и не находились в контакте с лицами, прибывшими из зарубежных стран и Москвы и Санкт-Петербурга.