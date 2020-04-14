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14 апреля,
2020
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Бани и салоны красоты могут возобновить свою работу в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Губернатор Томской области разрешил парикмахерским, салонам красоты и ряду других организаций возобновить работу при соблюдении определенных условий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте обладминистрации.

Бани и салоны красоты могут возобновить свою работу в Томской области

Так возобновить работу могут строительные организации, бани, салоны красоты. Для этого им нужно подать уведомление на сайте  работа.томск.рф. В частности, салонам красоты и парикмахерским предписывается дезинфицировать рабочее помещение каждые два часа, использовать только одноразовые материалы, вести прием посетителей по предварительной записи, а после каждого клиента обрабатывать контактные поверхности. Также все сотрудники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, а рабочие места должны находиться друг от друга на расстояние не менее 1,5 метра.


Клиент должен в обязательном порядке подписать заявление об отсутствии признаков респираторной инфекции и повышенной температуры, а также гарантии, что он и (или) члены его семьи в последние 14 календарных дней не прибыли из зарубежных стран, Москвы и Санкт-Петербурга и не находились в контакте с лицами, прибывшими из зарубежных стран и Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того из распоряжения губернатора исчез пункт о том, что можно посещать только магазины, расположенные рядом с домом.

Бани и салоны красоты могут возобновить свою работу в Томской области

Добавим, что до 30 апреля кафе и рестораны по-прежнему смогут работать только на вынос либо в формате доставки на дом. До 1 мая останутся закрытыми кинотеатры, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Не могут возобновить работу спортклубы, фитнес-клубы, другие предприятия по предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг и дополнительных образовательных услуг (в том числе кружки и секции).


В регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции, который накануне продлил до 30 апреля. На улицу можно было выходить, если надо в магазин, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы. 


Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.


13 апреля оперативный штаб объявил, что в регионе подтверждено сразу четыре случая заболевания COVID-19. Таким образом, количество больных коронавирусом в Томской области увеличилось до восьми человек.


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