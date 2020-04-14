Бани и салоны красоты могут возобновить свою работу в Томской области
Губернатор Томской области разрешил парикмахерским, салонам красоты и ряду других организаций возобновить работу при соблюдении определенных условий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте обладминистрации.
Так возобновить работу могут строительные организации, бани, салоны красоты. Для этого им нужно подать уведомление на сайте работа.томск.рф. В частности, салонам красоты и парикмахерским предписывается дезинфицировать рабочее помещение каждые два часа, использовать только одноразовые материалы, вести прием посетителей по предварительной записи, а после каждого клиента обрабатывать контактные поверхности. Также все сотрудники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, а рабочие места должны находиться друг от друга на расстояние не менее 1,5 метра.
Клиент должен в обязательном порядке подписать заявление об отсутствии признаков респираторной инфекции и повышенной температуры, а также гарантии, что он и (или) члены его семьи в последние 14 календарных дней не прибыли из зарубежных стран, Москвы и Санкт-Петербурга и не находились в контакте с лицами, прибывшими из зарубежных стран и Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме того из распоряжения губернатора исчез пункт о том, что можно посещать только магазины, расположенные рядом с домом.
Добавим, что до 30 апреля кафе и рестораны по-прежнему смогут работать только на вынос либо в формате доставки на дом. До 1 мая останутся закрытыми кинотеатры, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Не могут возобновить работу спортклубы, фитнес-клубы, другие предприятия по предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг и дополнительных образовательных услуг (в том числе кружки и секции).
В регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции, который накануне продлил до 30 апреля. На улицу можно было выходить, если надо в магазин, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы.
Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.
13 апреля оперативный штаб объявил, что в регионе подтверждено сразу четыре случая заболевания COVID-19. Таким образом, количество больных коронавирусом в Томской области увеличилось до восьми человек.
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