Байкальские эндемики нерпы заразились опасным вирусом

У байкальской нерпы – эндемика озера Байкал – выявили парвовирусный энтерит, который поражает желудочно-кишечный тракт, сообщил ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории водной микробиологии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Марию Суслову. Летальность при этом заболевании достигает 60%.

Причиной заражения нерпы могли стать больные домашние животные. Парвовирусный энтерит впервые выявили у нерпы в 2021 году, когда образцы клинического материала нерпы, жившей в дикой природе, поступили в Иркутскую межрегиональную ветеринарную лабораторию.

«Источником заражения могут быть собаки, птицы, с которых вирус может попадать в воду. Смывается это все в реки, потом из рек попадает в Байкал», — сказала Мария Суслова.

По словам заведующей отделом бактериальных и паразитарных болезней Иркутской межрегиональной ветлаборатории Анны Плиски, у домашних животных это заболевание можно профилактировать, тогда как в дикой природе сделать это почти нереально, ведь всю нерпу в Байкале вакцинировать невозможно физически. Сейчас пока специалисты не регистрируют массовое заражение нерпы, но если вирус распространится, то произойдет падеж эндемика.

Также байкальская нерпа продолжает заражаться опасными паразитами, говорят специалисты. Среди них легочные нематоды и контрацекоз. По словам врача-паразитолога Иркутской межрегиональной ветеринарной лаборатории Леонида Кондратистова, оба возбудителя оказывают серьезное патологическое воздействие на организм животного. Первый поражает легкие, а второй – ЖКТ.

Отметим, байкальская нерпа – единственный в мире пресноводный вид тюленя, который обитает только в этом озере. Долгое время из-за своего меха нервы были промысловым видом, из-за чего их популяция оказалась под угрозой. Массовую добычу нерпы запретили в 2007 году.

Ранее в истории уже были случаи массовой гибели нерп. Например, в 1980-х годах погибли несколько тысяч нерп из-за вируса чумы плотоядных. В 2017 году на берег Байкала выбросило около 200 погибших нерп. Тогда их гибель связали с остановкой сердца по неустановленным причинам.