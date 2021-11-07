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Багульник, кедр и дерево: чем пахнет Томская область

ТВ2 ТВ2

Парфюмеры планируют выпустить серию запахов регионов России. Будет ли в серии Томская область, сейчас неизвестно, но мы предложили нашим подписчикам пофантазировать, каким мог бы быть парфюмерный аромат региона. 

Многие подписчики говорили об «ароматах» агрохолдингов, но были и другие варианты. 

Алексей Иванов: Большие города и особо столица пахнут деньгами, стотысячники - пиццей. Моногорода пахнут и пахли всегда запахами заводов и меркаптаном, но никогда не пахнут свободой. Даже в тайге особо не деться, доносит и туда запах спецсредства. Спасибо парфюмерам, что нас спросили. Пахнет в России всё сильнее как в ФСИНе.

NesN: Так как Томская область — это самое крупное в мире Васюганское болото, то и запах вероятно должен быть из болотных растений. Для меня это багульник, яркий запах.

july_popstar: Запахи ели, сосны, пихты, кедра, березы, тополя, дождя, мороза, свежескошенной травы, сена

ekaterina0410baturina: Брусника и мох.

sosnina6334: Хвоя, кедровый орех, сирень.

olesyakut: Солода с завода пивного.

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_tamara_kabanova_: Кедр, земляничка, свежесть.

muravevau9: Запах морозной свежести.

dreval_live: Хвоя, кедровые орешки, малина, мороз, свежие стружки дерева, новые книги.

ksu_atamanchik: Нефть/бензин.

barinov1075: Лесные травы, хвоя.

arkhipova8115: Хвойный, деревяшки, звонкая зелень, свежий.

svetlanaleiviak: Мох, сосна, прогретые солнцем.

ponomarevazimfira: Свежесть морозная! У нас больше холода, чем тепла.

yarmarkadlmam: Флер кедра с брусникой и легкими нотами пихты.

hochuhin_a: Иван-чай, медуница.

chikagotomasbull: Запах кедрового масла и свежих орехов.

svetlanaf.74: Древесные нотки. Нотки Сибири.

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