Багульник, кедр и дерево: чем пахнет Томская область

Парфюмеры планируют выпустить серию запахов регионов России. Будет ли в серии Томская область, сейчас неизвестно, но мы предложили нашим подписчикам пофантазировать, каким мог бы быть парфюмерный аромат региона.
Многие подписчики говорили об «ароматах» агрохолдингов, но были и другие варианты.
Алексей Иванов: Большие города и особо столица пахнут деньгами, стотысячники - пиццей. Моногорода пахнут и пахли всегда запахами заводов и меркаптаном, но никогда не пахнут свободой. Даже в тайге особо не деться, доносит и туда запах спецсредства. Спасибо парфюмерам, что нас спросили. Пахнет в России всё сильнее как в ФСИНе.
NesN: Так как Томская область — это самое крупное в мире Васюганское болото, то и запах вероятно должен быть из болотных растений. Для меня это багульник, яркий запах.
july_popstar: Запахи ели, сосны, пихты, кедра, березы, тополя, дождя, мороза, свежескошенной травы, сена
ekaterina0410baturina: Брусника и мох.
sosnina6334: Хвоя, кедровый орех, сирень.
olesyakut: Солода с завода пивного.
_tamara_kabanova_: Кедр, земляничка, свежесть.
muravevau9: Запах морозной свежести.
dreval_live: Хвоя, кедровые орешки, малина, мороз, свежие стружки дерева, новые книги.
ksu_atamanchik: Нефть/бензин.
barinov1075: Лесные травы, хвоя.
arkhipova8115: Хвойный, деревяшки, звонкая зелень, свежий.
svetlanaleiviak: Мох, сосна, прогретые солнцем.
ponomarevazimfira: Свежесть морозная! У нас больше холода, чем тепла.
yarmarkadlmam: Флер кедра с брусникой и легкими нотами пихты.
hochuhin_a: Иван-чай, медуница.
chikagotomasbull: Запах кедрового масла и свежих орехов.
svetlanaf.74: Древесные нотки. Нотки Сибири.