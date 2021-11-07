Багульник, кедр и дерево: чем пахнет Томская область

Парфюмеры планируют выпустить серию запахов регионов России. Будет ли в серии Томская область, сейчас неизвестно, но мы предложили нашим подписчикам пофантазировать, каким мог бы быть парфюмерный аромат региона.

Многие подписчики говорили об «ароматах» агрохолдингов, но были и другие варианты.

Алексей Иванов: Большие города и особо столица пахнут деньгами, стотысячники - пиццей. Моногорода пахнут и пахли всегда запахами заводов и меркаптаном, но никогда не пахнут свободой. Даже в тайге особо не деться, доносит и туда запах спецсредства. Спасибо парфюмерам, что нас спросили. Пахнет в России всё сильнее как в ФСИНе.

NesN: Так как Томская область — это самое крупное в мире Васюганское болото, то и запах вероятно должен быть из болотных растений. Для меня это багульник, яркий запах.

july_popstar: Запахи ели, сосны, пихты, кедра, березы, тополя, дождя, мороза, свежескошенной травы, сена

ekaterina0410baturina: Брусника и мох.

sosnina6334: Хвоя, кедровый орех, сирень.

olesyakut: Солода с завода пивного.