Бабушка, у которой томская опека забрала пятерых детей за синяк, выиграла суд

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Татьяна Косточкина, бабушка-опекун, у которой забрали пятерых детей после найденного врачом детской поликлиники синяка у одной из внучек, выиграла суд у администрации Ленинского района Томска.

Напомним, под опекой у Татьяны Косточкиной были пятеро ее внуков, все они – дети ее дочери. Как говорит бабушка, мама «ведет разгульный образ жизни» и детьми не интересуется. Самому старшему из внуков Даниилу 14 лет, Егору - 10, оба они с младенчества жили с бабушкой. Шестилетнюю Лизу и четырехлетнюю Соню под опеку взяли полгода назад, когда маму окончательно лишили родительских прав. Младшему Ване год и три месяца, его бабушка забрала из Дома малютки шестимесячным. Старшие дети учились в школе. В ноябре Татьяна Косточкина получила места в детсаду для младших девочек и сразу побежала в поликлинику проходить медосмотр для зачисления в сад. В это время у четырехлетней Сони был синяк под глазом. Как девочка его получила в семье не уследили: по одной из версий – ударилась в тесной спальне, по другой – подралась со старшей сестрой за игрушку. Хирург на осмотре заметил синяк и сообщил о нем в районный отдел опеки и попечительства. 15 ноября домой к Косточкиным приехали органы опеки и увезли детей. По словам Татьяны, объяснили, что детям нужно просто пройти медэкспертизу. Поле этого домой дети не вернулись, их определили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (так сейчас называется детский дом – прим. ред.). Годовалого Ваню определили в Дом малютки. Татьяна получила официальное распоряжение об отмене опеки от 18 ноября 2019 года. Женщина подала заявление в суд на отмену распоряжения об отмене опеки. Дети встретили Новый год в детдоме. Подробнее об этом случаем мы рассказывали в истории “В детдом за синяк”.

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Первое судебное заседание по делу состоялось в районном суде 13 января. По ходатайству ответчика - Администрации Ленинского района, заседания были закрытыми.

Сегодня прошло последнее судебное заседание, я его выиграла. Суд отменил распоряжение об отмене опеки, - рассказала ТВ2 Татьяна. - Десятого февраля мы на руки получим решение суда. После этого я автоматически становлюсь опекуном, у меня даже те же распоряжения будут на опеку, что и были раньше. А там дальше администрация планирует подавать на апелляцию. После апелляционного суда, если все будет благополучно, мне должны будут вернуть детей.

До завершения заседаний по апелляции дети будут находиться в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей и в Доме малютки.

«Дети нервничают. Я пока им не сказала, что суд выиграла. Старшие сейчас в школе. Но 23 (23 января было очередное судебное заседание - прим. ред.) они были очень готовы и я сама , не знаю почему, что суд выиграем. Поэтому после суда у них были истерики там, в детдоме, у меня была истерика дома. К новой школе так и не привыкли, с успеваемостью плохо, про нее вообще можно промолчать. Но будут нагонять. Я вчера была на родительском собрании в школе №2, где они учились, поблагодарила родителей всех за помощь, они начали собирать денежку на адвоката. Учителя сказали, не переживайте, мы на второй год оставаться не будем, все подтянем, возьмем индивидуальные занятия. Я очень благодарна, конечно, нашей школе, нашему классу, что не бросили одну в беде», — говорит Татьяна.

Фото: Елена Бронникова

В ноябре, после помещения в Дом малютки годовалого внука Вани, женщине запретили видеться с ним. По ее словам, мотивировав отказ тем, что психике ребенка можно нанести вред. Однако, 30 января, ей все же удалось добиться возможности встреч с внуком.

"С 30 декабря меня стали пускать к Ванечке, я пришла перед Новым годом, поругалась и мне разрешили, мы общаемся. Раньше я каждый день к ребятишкам ездила, сейчас день к Ванечке, день к старшим. Поначалу мы пришли, ребенок уже забыл, два месяца прошло. А сейчас прихожу, его со второго этажа спускают, он нас видит, радостно кричит”, — рассказывает Татьяна Косточкина.

Отметим, интересы Татьяны Косточкиной в суде изначально должен был представлять адвокат Сергей Аладышев. Его услуги Татьяне бесплатно предоставила одна из общественных организаций по защите прав родителей. Однако, он присутствовал лишь на одном судебном заседании, так как параллельно участвовал в процессе в другом городе. 23 и 31 января Татьяна Косточкина одна выступала в суде.

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