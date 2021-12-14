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Баянист Алексей Канашин из Подгорного стал победителем конкурса «Дети играют с оркестром»

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Обладателем гран-при восьмого Губернаторского областного конкурса «Дети играют с оркестром» стал дебютант — ученик 6 класса Подгорнской детской музыкальной школы Алексей Канашин (баян), воспитанник Елены Бухтояровой. В финале он виртуозно сыграл Концертную пьесу для баяна с оркестром Сергея Коняева. На видео с конкурса его исполнение можно посмотреть с таймера 1 час 11 минут.

Алексей Канашин на конкурсе "Дети играют с оркестром"
Алексей Канашин на конкурсе "Дети играют с оркестром"

В конкурсе «Дети играют с оркестром» приняли участие 69 ребят из Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, Асиновского, Верхнекетского, Кожевниковского, Каргасокского, Александровского, Чаинского, Томского районов. Конкурс проводится с 2014 года под личным патронатом губернатора Томской области Сергея Жвачкина и директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

В гала-концерте конкурса в этом году выступили 17 музыкантов, по итогам жюри определило девять победителей и обладателя гран-при. Дипломы победителей получили Артем Бобровицкий (академический вокал), Ирина Буренкова (народный вокал), Александр Дорохов (скрипка), Елена Лошкарева (домра), Никита Макаров (фортепиано), Артем Мартусевич (скрипка), Анна Пацукова (фортепиано), Ярослав Филимонов (академический вокал), Арина Юрьева (академический вокал).

Гала-концерт конкурса прошел в Органном зале Томской филармонии. 
Алексей Канашин, концертная пьеса в ритмах тарантеллы "Крутится вертится шар голубой"
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