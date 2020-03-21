Azur air отменила рейсы из Томска во Вьетнам и Тайланд на месяц

«Авиакомпания, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера об отмене до 20 апреля всех завозных рейсов из РФ. Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину», — сообщает пресс-служба аваикомпании.

Из Томска компания Azur Air выполняет рейсы в Камрань и Фукуок, а также Пхукет. С 3 мая Azur Air должен приступить к полетам в Турцию из Томска. Компания также продолжит осуществлять рейсы для возвращения российских граждан из зарубежных стран.





С 22 марта все иностранцы, планирующие попасть в Таиланд, должны иметь при себе медицинскую справку, пишет «Интерфакс», подтверждающую отсутствие коронавирусной инфекции, а также страховой полис с покрытием от $100 тысяч.





Отметим, первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Роспотребнадзор нашел и проверит всех, кто летел одним рейсом с заболевшей коронавирусом томичкой. Сейчас женщина проходит лечение в горбольнице № 3. В настоящее время в инфекционном отделении горбольницы № 3 находятся 12 человек, один случай подтвержденный, девять отрицательных результатов теста и еще два исследования находятся в работе. Всего в списке лиц, которые были под медицинским наблюдением в связи с распространением инфекции коронавируса, было 397 человек.





В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.









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