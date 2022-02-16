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AZUR air будет летать в Турцию из Томска

ТВ2 ТВ2

Авиакомпания AZUR air с 28 апреля начинает осуществлять прямые рейсы из Томска в Анталью. Самолеты будут летать в Турцию по средам и воскресеньям, время в пути составит 6,4 часа, рассказал ТВ2 представитель авиакомпании. В расписании томского аэропорта рейсы запланированы до 26 октября 2022 года.

AZUR air – российская авиакомпания, которая специализируется на чартерных перевозках. Является лидирующей чартерной авиакомпанией Европы 2020 и 2021 года.

 

Автор:  AZUR air
Автор:  AZUR air

Кроме того, AZUR air выполняет прямые рейсы из Томска и в Египет. Расписание вылетов в Шарм-эль-Шейх можно посмотреть здесь

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