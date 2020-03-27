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27 марта,
2020
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Автовокзал Томска отменил часть автобусных рейсов

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Автовокзал Томска изменит свое расписание, количество междугородних рейсов сократится, сообщается на сайте учреждения. 

Автовокзал Томска отменил часть автобусных рейсов

С сегодняшнего дня отменяются рейсы по маршрутам: Томск — Толмачево в 7:30 утра, Томск — Новосибирск на 12:10, Томск — Колпашево на 16:00. 


С 28 марта по 5 апреля отменяется рейс по маршруту №511 Томск — Кривошеино, время отправления 14:00.


С 29 марта отменяется рейс по маршруту Томск — Кемерово, время отправления 13:35.


С 6 апреля года рейс по маршруту Томск — Толмачево (время отправления 6:40, 10:25, 12:25, 16:35, 21:55 будет выполняться через железнодорожный вокзал «Новосибирск — Главный».


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