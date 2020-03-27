Автовокзал Томска отменил часть автобусных рейсов

Автовокзал Томска изменит свое расписание, количество междугородних рейсов сократится, сообщается на сайте учреждения.

С сегодняшнего дня отменяются рейсы по маршрутам: Томск — Толмачево в 7:30 утра, Томск — Новосибирск на 12:10, Томск — Колпашево на 16:00.





С 28 марта по 5 апреля отменяется рейс по маршруту №511 Томск — Кривошеино, время отправления 14:00.





С 29 марта отменяется рейс по маршруту Томск — Кемерово, время отправления 13:35.





С 6 апреля года рейс по маршруту Томск — Толмачево (время отправления 6:40, 10:25, 12:25, 16:35, 21:55 будет выполняться через железнодорожный вокзал «Новосибирск — Главный».





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