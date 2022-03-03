«АвтоВАЗ» с 5 марта приостановит производство автомобилей из-за нехватки комплектующих

В Тольятти на «АвтоВАЗе» с 5 марта приостановят производство автомобилей из-за нехватки компонентов. Об этом пишет газета «Ведомости», уточняя, что длительность простоя неизвестна.

Позднее появилась информация, что «АвтоВАЗ» действительно останавливает производство в Тольятти и Ижевске, но только на четыре дня.

Простой связан «с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов».

Неясность, по данным одного из источников издания, связана с тем, что у предприятия может не оказаться блоков от Bosch, который является ключевым поставщиком микроэлектроники для «АвтоВАЗа».

«Боюсь, что они могут приостановить производство в России», — сказал он.

Также отмечается, что из-за роста курсов валют автоконцерны стали повышать цены и останавливать отгрузку автомобилей, чтобы установить их новую стоимость. С 1 марта «АвтоВАЗ» увеличил цены на 10-20%.

Как считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, у «АвтоВАЗа» может не быть ясности со стоимостью компонентов из-за резких колебаний валютных курсов, а также есть проблемы с логистикой. По его мнению, простой предприятия может продлиться не менее двух недель.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, защита людей на Донбассе, которые «подвергаются геноциду». На Украине идут бои, Захвачено несколько городов. Точных данных о количестве погибших и пострадавших нет. Министерство обороны России сообщило о 498 погибших российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Министерство обороны России сообщило о 498 погибших российских военных и 1597раненых.

На антивоенных акциях по всей России задержали почти 6 тыс. человек. Из них около десяти человек в Томске.

Страны Запада ввели против России жесткие санкции. Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок и/или производства автомобилей в России, Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus. Допускает приостановку производства ввиду задержек в поставках комплектующих Nissan.