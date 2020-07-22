Автошколы в Томске возобновляют работу

Томские власти разрешили автошколам возобновить работу в очном формате. При этом прежде, чем начать работу, автошколам нужно подать уведомление через сайт работа.томск.рф . Пять автошкол – ДОСААФ, «Автопрофи», «Автошкола Плюс», «Зебра» и «Автотех» – разрешение на оказание услуг уже получили. Еще 11 школ направили уведомления и ждут ответа.

В 2020 году на территории города Томск действуют 48 автошкол. Их деятельность из-за коронавируса прекратилась в конце марта. В середине апреля они направили письмо губернатору с просьбой разрешить им работу. Они отмечали, что готовы после каждого ученика проводить санобработку машины, а также выдавать ученику маски и перчатки.





«Мы оказались без средств к существованию и абсолютно без какой-либо поддержки от государства. Мы можем очень легко обеспечить санитарные нормы при нашей работе, у нас небольшая проходимость: 4-5- человека в день на одного инструктора, — говорил инструктор по вождению автошколы «Престиж» Евгений Кулешов. — Это в десять раз меньше, чем в такси, и в сотни раз меньше, чем в маршрутке. У нас меньше контактов с людьми, чем в парикмахерских. А парикмахерским разрешили работать. Даже в «Абрикосе» к кассе подходишь, а там в очереди человек 30 стоит. Нам очень легко после каждого ученика провести санитарную обработку спецсредствами. Перчатки, маски — мы готовы все эти меры принять. Главное, чтобы разрешили работать».