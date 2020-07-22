Автошколы в Томске возобновляют работу
Томские власти разрешили автошколам возобновить работу в очном формате. При этом прежде, чем начать работу, автошколам нужно подать уведомление через сайт работа.томск.рф. Пять автошкол – ДОСААФ, «Автопрофи», «Автошкола Плюс», «Зебра» и «Автотех» – разрешение на оказание услуг уже получили. Еще 11 школ направили уведомления и ждут ответа.
В 2020 году на территории города Томск действуют 48 автошкол. Их деятельность из-за коронавируса прекратилась в конце марта. В середине апреля они направили письмо губернатору с просьбой разрешить им работу. Они отмечали, что готовы после каждого ученика проводить санобработку машины, а также выдавать ученику маски и перчатки.
«Мы оказались без средств к существованию и абсолютно без какой-либо поддержки от государства. Мы можем очень легко обеспечить санитарные нормы при нашей работе, у нас небольшая проходимость: 4-5- человека в день на одного инструктора, — говорил инструктор по вождению автошколы «Престиж» Евгений Кулешов. — Это в десять раз меньше, чем в такси, и в сотни раз меньше, чем в маршрутке. У нас меньше контактов с людьми, чем в парикмахерских. А парикмахерским разрешили работать. Даже в «Абрикосе» к кассе подходишь, а там в очереди человек 30 стоит. Нам очень легко после каждого ученика провести санитарную обработку спецсредствами. Перчатки, маски — мы готовы все эти меры принять. Главное, чтобы разрешили работать».
Обладминистрация отмечала, что автошколам разрешено преподавать теорию онлайн. При этом в ряде регионов автошколы могли преподавать и вождение.
Спустя четыре месяца после обращения автошколам разрешили работу и очно. Согласно правилам, каждый автомобиль должен быть оснащен бесконтактным термометром, средствами индивидуальной защиты лица и рук, журналом, в котором должны отмечаться время обучения и контакты каждого курсанта. Перед занятием автомобиль в обязательном порядке должен быть обработан антисептическим раствором, занятия по вождению должны проходить только при использовании средств индивидуальной защиты инструктором и курсантом, предварительно перед занятием должна проводиться термометрия обучающегося.
«Руководители автошкол несут личную ответственность за безопасность своих работников и курсантов. Есть требования, которые необходимо соблюдать при проведении индивидуальных занятий. Комиссия проверяет готовность автошкол к их выполнению. При выходе на маршрут «учебный» автомобиль смогут проверить также и сотрудники ГИБДД на наличие средств защиты», – сообщил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.
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