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23 апреля,
2020
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Автошколы просят губернатора разрешить им работать

Юлия Корнева
Юлия Корнева
1 час назад

В Томской области примерно 30 автошкол и около 300 инструкторов по вождению. Сегодня на одном из пустующих теперь автодромов собрались представители томских автошкол, уже почти месяц сидящих без работы. В основном, это инструкторы по вождению. Кто-то из них оформлен как ИП, а значит, не получает никакой помощи от государства. Кто-то официально трудоустроен в автошколу, но находится в отпуске за свой счет. То есть в любом случае все они оказались без средств к существованию. При этом в день через одного инструктора проходит всего 4-5 учеников. То есть намного меньше, чем пассажиров в такси, в маршрутках, не говоря уж о потоке покупателей в магазинах.


Представители автошкол подписались под обращением к губернатору Томской области, в котором они просят разрешить им работать. Объясняя, что готовы обеспечить полную безопасность, проводя после каждого ученика санобработку машины и обеспечив себя и ученика масками и перчатками.

Автошколы просят губернатора разрешить им работать
Автошколы просят губернатора разрешить им работать
Автошколы просят губернатора разрешить им работать
Автошколы просят губернатора разрешить им работать

Евгений Кулешов, инструктор по вождению автошколы «Престиж»:


— Мы оказались без средств к существованию и абсолютно без какой-либо поддержки от государства. Мы можем очень легко обеспечить санитарные нормы при нашей работе, у нас небольшая проходимость: 4-5- человека в день на одного инструктора. Это в десять раз меньше, чем в такси, и в сотни раз меньше, чем в маршрутке. У нас меньше контактов с людьми, чем в парикмахерских. А парикмахерским разрешили работать. Даже в «Абрикосе» к кассе подходишь, а там в очереди человек 30 стоит. Нам очень легко после каждого ученика провести санитарную обработку спецсредствами. Перчатки, маски — мы готовы все эти меры принять. Главное, чтобы разрешили работать. Потому что у всех ипотеки, семьи, кредиты, уже кушать нечего. Мы волнуемся.

Автошколы просят губернатора разрешить им работать

Большинство инструкторов являются ИП, — говорит Евгений Кулешов. — У них нет ни одного в штате сотрудника. А раз нет ни одного сотрудника, то нет и помощи от государства. Лично у меня ипотека – 21 тысяча, коммунальные платежи – 6 тысяч. Плюс оплата детского садика за двоих малолетних детей. Дети-то по прежнему ходят в детский садик.

Юрий Колесников, инструктор по вождению автошколы «Вираж»:


— Сегодня я заезжал на Октябрьский рынок, он работает, люди ходят. Никакого карантина я не вижу. А нам не дают работать. Разрешили в автошколах теорию преподавать онлайн. А зачем теория без практики? Какой в этом смысл? И лично у нас зарплата идет только с вождения. Пока в машину никто не сел, никто мне денег не заплатит.

Автошколы просят губернатора разрешить им работать
Автошколы просят губернатора разрешить им работать
Автошколы просят губернатора разрешить им работать
Автошколы просят губернатора разрешить им работать

Дмитрий Саленко, инструктор по вождению автошколы «Автотех»:


— Даже если выплату кредитов на два-три месяца перенесут, потом-то их нужно будет платить, долги будут, как ком, расти. У меня семья, в месяц коммуналка выходит 8-9 тысяч, через три месяца мне нужно будет заплатить за коммуналку почти 30 тысяч, а где я такую сумму потом возьму? А никто ее мне не простит. ИП налоги из чего платить? Мне никто никаких дотаций не даст. Допустим, люди, которые сейчас работы лишились из-за этой ситуации, они могут хотя бы на биржу труда встать и им хотя бы МРОТ выплатят. А мы не можем даже на это надеяться, потому что мы ИПшники.

Владислав Залеский
Владислав Залеский

Владислав Залеский, директор автошколы «Томич»:


— Работников пришлось отправить в отпуск без содержания, так как платить зарплату нечем. Да, нам сейчас администрация разрешила теорию преподавать онлайн, но теория – это в лучшем случае 10 процентов от доходов автошколы. Соответственно, автошколы не могут покрывать свои обязательные расходы, то есть аренда автодромов, помещений, классов, налоги платить. То, что нам позволили, абсолютно не спасает ситуацию. Сейчас целая отрасль находится под угрозой. Если этот карантин будут продлевать, долго мы не протянем. Мы автономные некоммерческие организации, сфера образования, мы не бизнес как таковой. И нам никаких компенсаций не предназначено изначально. Есть поддержка бизнеса, но не нас. Если период самоизоляции будет продлен еще на два-три месяца, мы просто закроемся. Потому что перекрывать расходы будет нечем. Хотя мы надеемся, что нас услышат и мы сможем полноценно работать.


— Вы изучали, какова ситуация с автошколами в других регионах России?


— Да, во многих работать автошколам разрешено. Отстояли свои позиции в Архангельской области, в Краснодарском крае, хотя там даже карантин официально введен. По-моему, в 12 областях сейчас вождение преподают. И мы надеемся, что тоже примкнем к тем областям, где будет разрешено преподавать вождение.

Автошколы просят губернатора разрешить им работать

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