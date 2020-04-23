Автошколы просят губернатора разрешить им работать

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В Томской области примерно 30 автошкол и около 300 инструкторов по вождению. Сегодня на одном из пустующих теперь автодромов собрались представители томских автошкол, уже почти месяц сидящих без работы. В основном, это инструкторы по вождению. Кто-то из них оформлен как ИП, а значит, не получает никакой помощи от государства. Кто-то официально трудоустроен в автошколу, но находится в отпуске за свой счет. То есть в любом случае все они оказались без средств к существованию. При этом в день через одного инструктора проходит всего 4-5 учеников. То есть намного меньше, чем пассажиров в такси, в маршрутках, не говоря уж о потоке покупателей в магазинах.

Представители автошкол подписались под обращением к губернатору Томской области, в котором они просят разрешить им работать. Объясняя, что готовы обеспечить полную безопасность, проводя после каждого ученика санобработку машины и обеспечив себя и ученика масками и перчатками.

Евгений Кулешов, инструктор по вождению автошколы «Престиж»:

— Мы оказались без средств к существованию и абсолютно без какой-либо поддержки от государства. Мы можем очень легко обеспечить санитарные нормы при нашей работе, у нас небольшая проходимость: 4-5- человека в день на одного инструктора. Это в десять раз меньше, чем в такси, и в сотни раз меньше, чем в маршрутке. У нас меньше контактов с людьми, чем в парикмахерских. А парикмахерским разрешили работать. Даже в «Абрикосе» к кассе подходишь, а там в очереди человек 30 стоит. Нам очень легко после каждого ученика провести санитарную обработку спецсредствами. Перчатки, маски — мы готовы все эти меры принять. Главное, чтобы разрешили работать. Потому что у всех ипотеки, семьи, кредиты, уже кушать нечего. Мы волнуемся.

Большинство инструкторов являются ИП, — говорит Евгений Кулешов. — У них нет ни одного в штате сотрудника. А раз нет ни одного сотрудника, то нет и помощи от государства. Лично у меня ипотека – 21 тысяча, коммунальные платежи – 6 тысяч. Плюс оплата детского садика за двоих малолетних детей. Дети-то по прежнему ходят в детский садик.

Юрий Колесников, инструктор по вождению автошколы «Вираж»:

— Сегодня я заезжал на Октябрьский рынок, он работает, люди ходят. Никакого карантина я не вижу. А нам не дают работать. Разрешили в автошколах теорию преподавать онлайн. А зачем теория без практики? Какой в этом смысл? И лично у нас зарплата идет только с вождения. Пока в машину никто не сел, никто мне денег не заплатит.

Дмитрий Саленко, инструктор по вождению автошколы «Автотех»:

— Даже если выплату кредитов на два-три месяца перенесут, потом-то их нужно будет платить, долги будут, как ком, расти. У меня семья, в месяц коммуналка выходит 8-9 тысяч, через три месяца мне нужно будет заплатить за коммуналку почти 30 тысяч, а где я такую сумму потом возьму? А никто ее мне не простит. ИП налоги из чего платить? Мне никто никаких дотаций не даст. Допустим, люди, которые сейчас работы лишились из-за этой ситуации, они могут хотя бы на биржу труда встать и им хотя бы МРОТ выплатят. А мы не можем даже на это надеяться, потому что мы ИПшники.