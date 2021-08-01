Автор проекта про гендерное равенство сняла новый — о насилии над женщинами

Прошлой ночью студентка ТГУ Анастасия, автор фотопроектов «A man and a woman» и «Малена», сняла новый, посвященный тому, что внешний вид женщин не должен провоцировать насилие над ними. Фотопроект выйдет на следующей неделе. На кадрах Анастасия в нижнем белье будет идти по центральной улице Томска.

«Идея проекта заключается в том, что даже если я одета так, вы не имеете права меня насиловать, — рассказала Анастасия ТВ2. — Как-то поздно вечером я увидела девушку в облегающих шортах, топике и легкой рубашке. Она шла по темноте. И почему-то первое, что я подумала, — не «Какая она красивая», а «Блин, девчонка, будь аккуратнее». А потом задумалась: почему вообще стало нормой, что девушки боятся? Что всегда думают в первую очередь про изнасилование и опасность?»

Неосознанный и будто естественный страх есть всегда. Поэтому Анастасия решила через такой месседж показать, что это ненормально. Многим жертвам насилия говорят, что они виноваты в произошедшем сами. Что сами спровоцировали — внешним видом. Но женщина — не кусок тела, а человек, который может выглядеть, как хочет, и делать, что хочет.

В пятницу Анастасия выпустила проект, посвященный репродуктивному давлению на женщин. Фотопроект вызвал резонанс. В том числе — множество комментариев негативного содержания:

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Девушка рассказала, что такие комментарии вообще никак не влияют на нее, ее творчество и проекты. Потому что для себя она решила, что делает все правильно. А другого подтверждения для себя, кроме этого решения, и не надо.

«Есть критика, а есть хейт. О критике ты спрашиваешь. А если не спрашиваешь, то человек просто высказывает свое мнение, как он считает. Я это понимаю, окей, пусть. А хейт — это необоснованная критика, сопровождающаяся, как правило, агрессией и угрозами. Для меня это сигнал, что у человека не все в порядке с самооценкой и любовью к себе. Когда я читаю комментарии, сначала мне все равно, а потом становится грустно. Потому что в обществе до сих пор существуют зажатые люди, которые считают, что есть один путь, по которому нужно идти. Это плохая тенденция для развития общества. Люди, которые мыслят так односторонне, воспитывают детей и вкладывают в них эти свои установки. И вырастают новые такие же люди».

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Для Анастасии важно делать такие фотопроекты, чтобы привлекать внимание к актуальным проблемам. «Почему я должна тратить свои силы и энергию на доказательства каким-то конкретным людям? Хейтерам ведь, на самом деле, все равно, они просто хотят написать агрессивный комментарий, выбить почву из-под ног автора и таким образом самоутвердиться»,— объясняет девушка. Сейчас Анастасия готовится к съемке еще одного нового проекта. Он будет посвящен отсутствию сексуального образования в России:

«Меня это волнует, потому что отсутствие сексуального образования приводит к последствиям, о которых сейчас можно даже не говорить. Когда ты смотришь сериал «Беременна в 16», то понимаешь это очень четко, — рассказывает Анастасия. — Это разговор не только про отсутствие контрацепции. Но еще и про то, что люди оставляют ребенка по принципу «аборт — это убийство», а не думают, что ребенок — это огромная ответственность на всю жизнь. Более того — это наше будущее поколение, будущие взрослые. И как классно было бы вырастить их толерантными, умеющими понимать, что все мы разные и мыслим, как люди, по-разному. Вот таких детей нужно растить».

Анастасия отмечает, что сексуальное образование — это не только про контрацепцию, но еще и про умение говорить со своим партнером:

«Ревность, недоговоренность и узколобость у молодых пар — это тоже от отсутствия сексуального образования. Они считают, что измена — это написать другой девушке, поцеловать ее или заняться с ней сексом. Но надо понимать, что измена — это моральный конструкт, нарушение индивидуальных договоренностей. То есть то, как вы сами для себя решили, это индивидуально. У молодежи это не проговорено, потому что родители не учили их, что надо разговаривать между собой на такие темы».

Съемки фотопроекта о сексуальном образовании пройдут в ближайшее время.