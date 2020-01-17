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17 января,
2020
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Автомобили в Томске встали в девятибалльные пробки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пробки в Томске достигли девяти баллов по данным онлайн-сервиса «Яндекс-Пробки». 

Автомобили в Томске встали в девятибалльные пробки

Движение затруднено на проспектах Комсомольском, Ленина, Фрунзе, Кирова, на улицах Красноармейской, Артема, Елизаровых, Нахимова, Киевской, Пушкина и Балтийской. 


Дорожные сложности связаны со снегопадом и ДТП. 


«Всем терпения и хорошей пятницы, сегодня рейд ДПС», «Переезд закрыт», «Тут круто, подтягивайтесь!» — пишут пользователи в соцсетях.

Автомобили в Томске встали в девятибалльные пробки

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