Автомобиль Кио Рио перевернулся на трассе Томск — Ярское. Погибла пассажирка

Авария произошла сегодня около 10 часов 25 минут на 33 км автодороги Томск-Аникино-Ярское.

По предварительным данным, водитель автомобиля Кио Рио, 1986 года рождения, начал обгон, но не убедился в безопасности своего маневра. В результате он потерял управление. Автомобиль съехал с дороги на обочину и перевернулся.

В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1982 года рождения. Детям-пассажирам 2006 и 2015 года рождения оказана разовая медицинская помощь, мужчина-пассажир 1986 года рождения доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.