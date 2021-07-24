{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Автомобиль Кио Рио перевернулся на трассе Томск — Ярское. Погибла пассажирка
Новости

Автомобиль Кио Рио перевернулся на трассе Томск — Ярское. Погибла пассажирка

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад
Автор:  Пресс-служба регионального УМВД

Авария произошла сегодня около 10 часов 25 минут на 33 км автодороги Томск-Аникино-Ярское.

По предварительным данным, водитель автомобиля Кио Рио, 1986 года рождения, начал обгон, но не убедился в безопасности своего маневра. В результате он потерял управление. Автомобиль съехал с дороги на обочину и перевернулся.

В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1982 года рождения.  Детям-пассажирам 2006 и 2015 года рождения оказана разовая медицинская помощь, мужчина-пассажир 1986 года рождения доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото:  {{ currentSlide.description }}
Автор:  {{ currentSlide.author }}
{{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}
-
-
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.