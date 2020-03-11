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11 марта,
2020
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Автодвижение в районе Белого озера ограничили из-за повреждения водопровода

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Транспортное движение в районе Белого озера ограничили из-за повреждения водопровода. Специалисты «Томскводоканала» занимаются устранением аварии, сообщает пресс-служба мэрии.

Автодвижение в районе Белого озера ограничили из-за повреждения водопровода

Движение ограничено по ул. Кривой на участке от ул. Белозрской до пер. Школьного. Горожан просят заранее выбрать другие пути для движения. 

В «Томскводоканале» ТВ2 пояснили, что движение перекрыли из-за повреждения водпроводной линии диаметром в 150 мм. Повреждение находится на проезжей части, поэтому для его устранения пришлось ограничить движение. 

В мэрии отмечают, что ограничение на движение транспорта по ул. Кривой будет действовать до 24 часов 11 марта. 

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