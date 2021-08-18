Автобусы двух маршрутов будут обслуживать районы, где раньше ездил № 25/52

Томский департамент городского хозяйства привлек перевозчиков маршрутов № 11 и 30/33 для обслуживания районов, где раньше ездили автобусы кольцевого маршрута № 25/52. Ранее мэрия расторгла контракт с перевозчиком маршрута № 25/52 после многочисленных жалоб от горожан.

«Мэрия была вынуждена пойти на расторжение контракта с перевозчиком маршрута №№ 25/52, на который было очень большое количество жалоб горожан, — цитирует пресс-служба городской администрации главу департамента городского хозяйства Александра Карпанина. — Чтобы жители микрорайонов, которые охватывали эти автобусы, смогли спокойно доехать до дома и на работу, мы рассмотрели разные варианты решения проблемы транспортной доступности. В результате приняли решение продлить часть смежных маршрутов».

Так, автобусы маршрута № 11 при движении от Соснового бора в микрорайон Подсолнухи будут проезжать по улицам Герасименко, Бирюкова, Клюева, Иркутский тракт, Б. Куна, И. Черных до остановки «Областная клиническая больница». В обратном направлении эти автобусы будут заезжать на улицу Осетровую в микрорайон Заречный.



Автобусы маршрута №№ 30/33 при движении от микрорайона Солнечный в сторону Академгородка (пр. Фрунзе) будут также заезжать на улицу Осетровую.

В мэрии отмечают, что по таким схемам автобусы начнут работать уже с 19 августа.