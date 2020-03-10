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10 марта,
2020
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Автобусы девяти томских маршрутов не соблюдали вечернее расписание в выходные

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Автобусы девяти томских маршрутов не работали после 21 часа в минувшие выходные, сообщает пресс-служба мэрии. В городской администрации нарушителей обещают привлечь к ответственности.

Автобусы девяти томских маршрутов не соблюдали вечернее расписание в выходные

По данным «Центра организации и контроля пассажироперевозок» (ЦОиКП), по вечернему расписанию не ходили автобусы маршрутов №№ 8/9, 23, 25/52, 29, 30/33 и 37. В мэрии отмечают, что по нарушениями идет проверка и каждый случай рассматривается в отдельности.

Сотрудники ЦОиКП проверяют работу перевозчиков после 21 часа по навигационным данным. Если автобус не посещает все контрольные точки и проезжает остановки, то рейс не засчитывается.

Напомним, вечерний тариф действует в общественном транспорте Томска с июля 2019 года. После 21 часа цена проезда повышается до 25 рублей, однако перевозчики обязаны начинать последние рейсы с конченых остановок не ранее, чем в 22.30.

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