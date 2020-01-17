Автобусные рейсы отменены в Томской области из-за метели

17 января с 12 часов приостановлено движение междугородних автобусов. Такое предписание выдала региональная дорожная инспекция. Автобусы пригородного сообщения ходят по расписанию.

В частности, движение приостановлено по направлениям федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (подъезд к Томску), а также трассах Томск – Каргала – Колпашево, Томск – Мариинск, Камаевка – Асино – Колпашево. Движение общественного транспорта будет восстановлено после нормализации дорожных условий.





Дорожные службы региона усилили подразделения по содержанию региональных дорог дополнительной техникой.





Для предотвращения аварийных ситуаций из-за снижения видимости на дорогах автомобилистам необходимо соблюдать повышенные меры безопасности, быть предельно внимательными, выбирать оптимальную скорость движения и по возможности воздержаться от поездок.





Ранее синоптики предупреждали о метелях и сильном ветре 17 и 18 января. По их данным, в Томской области ожидались снег, ветер с порывами до 15-20 м/с, метели, а с 18 января прогнозировалось понижение температуры.