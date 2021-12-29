Автобусы № 11 продолжат ездить в Спутник и Кузовлево и заходить в Сосновый бор

С 1 января будет скорректирована работа автобусов маршрута №11. Они будут заезжать в поселки Спутник и Кузовлево и довозить пассажиров до Соснового бора, сообщает пресс-служба мэрии.

В будни интервал движения автобусов в этой части Октябрьского района составить 30 минут в «часы пик» и час в межпиковое время. В субботу, воскресенье и праздничные дни автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.

При этом, если пассажиру требуется поездка дальше остановки «Сосновый бор» по схеме движения 11-го маршрута, то ему не придется дополнительно оплачивать проезд. Пересадка в автобус маршрута №11 на остановке «Сосновый бор» будет для него бесплатной, при предъявлении билета, полученного в автобусе из Спутника и Кузовлево. Аналогичная схема действует и в обратном направлении. Пассажирам, прибывшим из города в автобусах маршрута №11 на остановку «Сосновый бор», необходимо будет предъявить «городской» билет водителю автобуса, который доставит их на присоединенные территории.

Эта схема позволит перевозчику максимально обеспечить соблюдение утвержденного графика движения в поселки, а пассажирам, что немаловажно особенно в зимний период, не нужно будет долгое время стоять на остановках, в ожидании застрявших в дорожных пробках автобусов.

«В настоящее время департамент готовит новый пакет документов для поиска постоянного перевозчика на маршрут №22 на срок до 31 декабря 2024 года. Специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок обеспечат ежедневный контроль за работой перевозчика в Спутнике и Кузовлево», - сообщил и.о. заммэра Александр Карпанин.