Автобус Томск-Барнаул съехал с трассы в Новосибирской области

Междугородний автобус с 42 пассажирами, который направлялся из Барнаула в Томск, съехал с проезжей части в Новосибирской области. По информации новосибирского УМВД, водителю стало плохо. Никто из пассажиров не пострадал.





По информации полиции, ДТП случилось сегодня утром, 18 сентября, на 83 километре «Чуйского тракта» в Черепановском районе Новосибирской области.





«Водителю междугороднего автобуса Scania, следовавшего со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, стало плохо, и он совершил съезд с проезжей части слева по ходу движения», — говорится в сообщении полиции.





В автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал. Автобус продолжил движение после подмены водителя.