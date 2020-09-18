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18 сентября,
2020
Новости

Автобус Томск-Барнаул съехал с трассы в Новосибирской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Междугородний автобус с 42 пассажирами, который направлялся из Барнаула в Томск, съехал с проезжей части в Новосибирской области. По информации новосибирского УМВД, водителю стало плохо. Никто из пассажиров не пострадал.


По информации полиции, ДТП случилось сегодня утром, 18 сентября, на 83 километре «Чуйского тракта» в Черепановском районе Новосибирской области.


«Водителю междугороднего автобуса Scania, следовавшего со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, стало плохо, и он совершил съезд с проезжей части слева по ходу движения», — говорится в сообщении полиции.


В автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал. Автобус продолжил движение после подмены водителя.

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