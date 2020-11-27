Добрые новости
27 ноября,
2020
5
фото
Новости

Автобус с пассажирами перевернулся в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Маршрутный автобус перевернулся на перекрёстке Нахимова — Елизаровых.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Дежурят машины скорой помощи. 

Автобус с пассажирами перевернулся в Томске

По словам очевидцев, «сильно стукнулся водитель, а девушку в салоне седушкой придавило». Информация о пострадавших уточняется.

«Все произошло на моих глазах. К счастью, в автобусе был только один пассажир. На мой взгляд виноват не только 33, который летел на красный, но и водитель данного автобуса, который заходил в поворот на довольно приличной скорости», — пишет в группе «Регион 70» один из очевидцев.

Добавим, что в районе аварии образовалась пробка.

Фото: Павел Дьяченко, Регион 70, ВКонтакте
Фото: Павел Дьяченко, Регион 70, ВКонтакте
Фото: Павел Дьяченко, Регион 70, ВКонтакте
Фото: Павел Дьяченко, Регион 70, ВКонтакте

По информации регионального УМВД, информация о ДТП поступила в дежурную часть в 19 часов 18 минут. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Убедительная просьба, свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, позвонить по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.

Фото: УМВД по Томской области
Фото: УМВД по Томской области
Фото: УМВД по Томской области
Фото: УМВД по Томской области

По данным облздрава, пострадали две женщины.


После осмотра прибывшими на вызов медиками, одна из них при наличии ушибов от госпитализации отказалась, вторая машиной скорой помощи доставлена в ТОКБ. В данный момент женщина проходит обследование. Ее состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести.


По информации территориального центра медицины катастроф, на месте работали три бригады скорой медицинской помощи.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.