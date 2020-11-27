Автобус с пассажирами перевернулся в Томске
Маршрутный автобус перевернулся на перекрёстке Нахимова — Елизаровых.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Дежурят машины скорой помощи.
По словам очевидцев, «сильно стукнулся водитель, а девушку в салоне седушкой придавило». Информация о пострадавших уточняется.
«Все произошло на моих глазах. К счастью, в автобусе был только один пассажир. На мой взгляд виноват не только 33, который летел на красный, но и водитель данного автобуса, который заходил в поворот на довольно приличной скорости», — пишет в группе «Регион 70» один из очевидцев.
Добавим, что в районе аварии образовалась пробка.
По информации регионального УМВД, информация о ДТП поступила в дежурную часть в 19 часов 18 минут. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Убедительная просьба, свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, позвонить по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.
По данным облздрава, пострадали две женщины.
После осмотра прибывшими на вызов медиками, одна из них при наличии ушибов от госпитализации отказалась, вторая машиной скорой помощи доставлена в ТОКБ. В данный момент женщина проходит обследование. Ее состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести.
По информации территориального центра медицины катастроф, на месте работали три бригады скорой медицинской помощи.
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