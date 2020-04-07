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07 апреля,
2020
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Авиасообщения Томска с Москвой на 8 апреля не запланировано

ТВ2
ТВ2
1 час назад
Авиасообщения Томска с Москвой на 8 апреля не запланировано

«Аэрофлот», S7 и Ural Airlines резко сокращают количество полетов в Томск. Так, согласно информации томского аэропорта, 8 апреля не будет ни одного рейса в столицу и обратно. Рейсов «Аэрофлота» нет в расписании на ближайшие три дня. Ограничения продлятся до конца недели, дальше пока никакой информации о расписании полетов в Москву нет.

«Аэрофлот» временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения», — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Напомним, что с 6 апреля по решению оперштаба Томской области пассажиры авиарейсов Москва — Томск должны пройти в течение двух недель карантин. Требование распространяется и на граждан, прилетевших из Санкт-Петербурга.

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