Авиасообщения Томска с Москвой на 8 апреля не запланировано

«Аэрофлот», S7 и Ural Airlines резко сокращают количество полетов в Томск. Так, согласно информации томского аэропорта, 8 апреля не будет ни одного рейса в столицу и обратно. Рейсов «Аэрофлота» нет в расписании на ближайшие три дня. Ограничения продлятся до конца недели, дальше пока никакой информации о расписании полетов в Москву нет.