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07 августа,
2020
Новости

Авиарейсы внутри Томской области вернут с 11 августа

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области возобновят авиаперелеты внутри региона. Рейсы авиакомпании «СиЛА» из Томска в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый начнут выполняться с 11 августа, сообщает областная администрация. 


Напомним, внутриобластные перелеты отменили с 8 апреля из-за коронавируса. За неделю до этого, 31 марта, губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим полной самоизоляции. 12 мая ограничения были ослаблены, томичи получили возможность гулять семьями и заниматься спортом на свежем воздухе. На данный момент режим ограничений продлен до 31 августа, при этом в области открылись летние веранды кафе, спортивные учреждения и библиотеки. С 17 августа в обычном режиме должны заработать детские сады.


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