Авиарейс Улан-Удэ - Томск продлили до Екатеринбурга

Субсидируемый Росавиацией авиамаршрут Улан-Удэ - Томск будет летать до Екатеринбурга, сообщает пресс-служба обладминистрации.





«Теперь у жителей Томской области появилась возможность добираться до столицы Бурятии и Екатеринбурга без пересадок. Стартовавшие с 25 апреля авиарейсы 1 раз в неделю выполняет авиакомпания «Ред Вингс» (Red Wings) по социально доступным тарифам. Полеты осуществляются на современных самолетах «Суперджет-100» (SSJ-100)», — говорится в сообщении.





Самолет начинает маршрут в Екатеринбурге и вылетает оттуда в 00.50, прибывает в Томск в 05.15. После вылетает из Томска в 06.15 и прибывает в Улан-Удэ в 09.40 по местному времени. Обратный маршрут стартует из Улан-Удэ по воскресеньям в 10.40, прибывает в Томск в 12.25, а затем вылетает в 13.25 в Екатеринбург, где приземляется в 14.05.





Отметим, маршрут включили в перечень субсидируемых по договоренности губернатора Томской области и главы Бурятии Алексея Цыденова, он подлежит региональному софинансированию. На это из региональных бюджетов выделили по 10 млн рублей. Из федерального бюджета на субсидирование направления выделили более 37 млн рублей.





Билеты можно купить на сайтах аэропорта и авиакомпании.