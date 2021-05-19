Авиапожарные потушили горящую тайгу в Томской области

Парашютисты-пожарные потушили горящий лес в труднодоступной местности на территории Бакчарского района. Это уже 46-ой лесной пожар с начала года в Томской области.

Пожар в лесу Бакчарского района обнаружили по время авиапатрулирования, сообщает пресс-служба обладминистрации. Для его ликвидации десантировались пять пожарных, в течение суток пламя на площади в восемь гектаров было потушено.

Несмотря на наличие осадков, такой пожар необходимо тушить, так как есть риск его возобновления, — пояснил начальник томской авиалесохраны Александр Самарцев. — Огонь начал свое распространение с поймы реки. Предположительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем рыбаками.

В пресс-службе отмечают, что с начала года в Томской области потушили 46 лесных пожаров. Общая площадь горевшего леса составила 462, 25 гектара.





Как ранее сообщало Агентство новостей ТВ2, 20 апреля в Томской области официально начался пожароопасный сезон. ​За сжигание сухой травы с причинением ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести правонарушения штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности составит от 1,5 до 4 тысячи для физических лиц, 5- 25 тыс. рублей для должностных лиц и 30-250 тысяч рублей для юридических лиц.





О том, какие бывают лесные пожары, кто их тушит и что делать, если вы увидели огонь в лесу, читайте в материале «Рослесхоз заявил, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами».





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