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11 января,
2021
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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» прекратила полеты из Казани в Томск

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Татарстана с 2021 года прекратила полеты по маршруту Казань – Томск. Об этом сообщает Интерфакс.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» прекратила полеты из Казани в Томск

«Рейс больше не выполняется. Информации о его возобновлении на данный момент нет», — приводит Интерфакс слова справочной службы аэропорта.


Собеседник агентства уточнил, что последний рейс был выполнен 30 декабря.


В свою очередь начальник департамента дорожной деятельности, связи и транспорта Томской области Юрий Баев сообщил, что прекращение рейса Казань – Томск связано с тем, что он не вошел в перечень субсидируемых маршрутов Росавиации на 2021 год.


«Решение об этом принимала Росавиация. Авиакомпания со своей стороны направляла заявки, но пока рейс не вошел в перечень. Мы сейчас продолжаем работать, обосновываем необходимость», — сообщил Баев.


Напомним, первый рейс авиакомпания «ЮВТ-Аэро» состоялся в январе 2018 года. Полеты выполнялись дважды в неделю на самолетах Bombardier CRJ-200.

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