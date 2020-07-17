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Авиакомпания «СиЛА» с августа возобновит полеты из Томска в Абакан и Барнаул
3 часа назад
Авиакомпания «СиЛА» с августа возобновляет полеты по маршруту Томск- Абакан. А рейс Томск- Барнаул продлят до Белокурихи, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Андрея Богданова.
«Мы возобновляем полеты из Томска в Абакан, а также в Барнаул. При этом рейс в Барнаул будем «вытягивать» до Белокурихи», — сказал Богданов.
Он добавил, что дата возобновления рейсов до Каргаска, Нового Васюгана и Кедрового пока не определены. Причина – изменения положения о субсидировании рейсов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты из Томска в апреле на фоне падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.
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