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08 мая,
2020
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Авиакомпания «СиЛА» до осени прекратила рейсы из Томска в Новокузнецк

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) исключила из летнего расписания рейсы из Томска в Новокузнецк  из-за низкого пассажиропотока и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замдиректора авиакомпании Александра Гениевского.

Авиакомпания «СиЛА» до осени прекратила рейсы из Томска в Новокузнецк

«Эпидемия началась, и там пассажиропотока уже нет - один человек на рейс, иногда ноль. Мы решили отложить», - сказал Александр Гениевский, уточнив, что возобновить полеты планируется осенью, после окончательного снятия ограничений.


Добавим, рейс с января 2020 года выполнялся два раза в неделю на самолете марки L-410. Данный маршрут был организован совместно с властями Томской и Кемеровской областей и входил в перечень субсидированных, за счет чего стоимость одного билета была в пределах 3 тысяч рублей.

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