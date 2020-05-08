Авиакомпания «СиЛА» до осени прекратила рейсы из Томска в Новокузнецк

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) исключила из летнего расписания рейсы из Томска в Новокузнецк из-за низкого пассажиропотока и ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замдиректора авиакомпании Александра Гениевского.

«Эпидемия началась, и там пассажиропотока уже нет - один человек на рейс, иногда ноль. Мы решили отложить», - сказал Александр Гениевский, уточнив, что возобновить полеты планируется осенью, после окончательного снятия ограничений.







Добавим, рейс с января 2020 года выполнялся два раза в неделю на самолете марки L-410. Данный маршрут был организован совместно с властями Томской и Кемеровской областей и входил в перечень субсидированных, за счет чего стоимость одного билета была в пределах 3 тысяч рублей.

