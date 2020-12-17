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17 декабря,
2020
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Авиакомпания S7 разрешила пассажирам провозить питомцев на соседнем кресле в салоне самолета

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Авиакомпания S7 Airlines разрешила пассажирам провозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Авиакомпания S7 разрешила пассажирам провозить питомцев на соседнем кресле в салоне самолета

Услуга будет доступна для тех пассажиров, которые летят в эконом-классе. Питомца можно будет разместить на соседнем кресле. Так как, согласно условиям перевозки животного, в салоне могут быть только два питомца, перелет надо запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места — на себя и на животное.


В течение всего полета животное должно находиться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55×40×40 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности. Поэтому  перевозка питомцев в мягких переносках исключается.


«Мы понимаем, что пассажирам S7 Airlines хочется комфортно путешествовать со своими питомцами, поэтому работаем над совершенствованием сервиса. Разумеется, важно быть рядом с любимцем в непривычной для него обстановке. Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту. Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», — приводятся на сайте слова директора департамента пассажирского опыта S7 Airlines Светланы Кулюкиной.


Напомним, проблема перевозки домашних животных в самолетах стала особенно активно обсуждаться с 2019 года после того, как «Аэрофлот» списал у пассажира накопленные за 14 лет мили — за перевозку в салоне слишком упитанного восьмикилограммового кота Виктора. Тогда сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а «Аэрофлот» разрешает брать в салон самолета животное не тяжелее 8 кг.

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