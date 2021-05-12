Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы из Томска из Москву

Авиакомпания «Победа» с 10 июня 2021 года возобновляет полеты из Томска в Москву. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по средам, пятницам и субботам.





Так в будние дни самолет будет вылетать из Томска в 6.20, а прибывать в Москву 6.30 (время местное). В субботу вылет планируется в 8.20, а в Москву в 8.30. Время в пути составит 4 часа 10 минут.