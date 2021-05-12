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12 мая,
2021
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Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы из Томска из Москву

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Авиакомпания «Победа»  с 10 июня 2021 года возобновляет полеты из Томска в Москву. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по средам, пятницам и субботам.


Так в будние дни самолет будет вылетать из Томска в 6.20, а прибывать в Москву 6.30 (время местное). В субботу вылет планируется в 8.20, а в Москву в 8.30. Время в пути составит 4 часа 10 минут.

Авиакомпания «Победа» объявила об отмене полетов в октябре 2019 года, последний рейс улетел из Томска 26 октября. В компании объяснили прекращение рейсов низким спросом на билеты. 


Летать из Томска в Москву и обратно компания начала осенью 2018 года. Средняя стоимость полета лоукостером – три тысячи рублей. «Победа» выполняла из томского аэропорта семь рейсов в неделю. Средняя загрузка на один рейс – 97 %, что составляло от общего пассажиропотока томского аэропорта 19 %. С момента начала выполнения рейсов в 2018 году и включая первое полугодие 2019 года «Победа» перевезла 89 896 человек.


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