Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото

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«Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. 27 октября 2019 года авиакомпания приостановила рейсы и планировала возобновить их в июне 2021 года с частотой три раза в неделю.

Журналист ТВ2 Вячеслав Балашев отмечает, что первый рейс традиционно встретили водной аркой или аркой триумфа.

На западе эта традиция называется FTWA — First ever «Arch of Triumph». История традиции происходит из флота. Подобным приветствием салютовали прибытие судов в порты, но вместо арки были выстрелы, а позже залпы с пожарных катеров. Для пожарного отряда аэропорта это дополнительная тренировка. Верхом профессионализма пожарных считается совместить две струи воды в одну.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю, – сообщает пресс-служба томского аэропорта. – По понедельникам, средам и пятницам вылет из Томска в 06.20, прибытие в Москву в 06.30. По субботам вылет из Томска в 08.30, прибытие в Москву в 08.40.