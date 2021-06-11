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11 июня,
2021
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Новости

Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

«Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. 27 октября 2019 года авиакомпания приостановила рейсы и планировала возобновить их в июне 2021 года с частотой три раза в неделю.

Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото

Журналист ТВ2 Вячеслав Балашев отмечает, что первый рейс традиционно встретили водной аркой или аркой триумфа. 


На западе эта традиция называется FTWA — First ever «Arch of Triumph». История традиции происходит из флота. Подобным приветствием салютовали прибытие судов в порты, но вместо арки были выстрелы, а позже залпы с пожарных катеров. Для пожарного отряда аэропорта это дополнительная тренировка. Верхом профессионализма пожарных считается совместить две струи воды в одну. 

Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото
Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото
Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю, – сообщает пресс-служба томского аэропорта. – По понедельникам, средам и пятницам вылет из Томска в 06.20, прибытие в Москву в 06.30. По субботам вылет из Томска в 08.30, прибытие в Москву в 08.40.

Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото
Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото
Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото
Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото

По данным на сайте авиакомпании, билет в одну сторону будет стоить от 4,5 тысяч рублей. 

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