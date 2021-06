Авиакомпания «Победа» возобновила полеты из Томска в Москву. Фото

Журналист ТВ2 Вячеслав Балашев отмечает, что первый рейс традиционно встретили водной аркой или аркой триумфа.



На западе эта традиция называется FTWA — First ever «Arch of Triumph». История традиции происходит из флота. Подобным приветствием салютовали прибытие судов в порты, но вместо арки были выстрелы, а позже залпы с пожарных катеров. Для пожарного отряда аэропорта это дополнительная тренировка. Верхом профессионализма пожарных считается совместить две струи воды в одну.