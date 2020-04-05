Авиакомпания Nordstar отменила полеты из Сургута через Томск в Красноярск. Отменяются и обратные рейсы из Красноярска, сообщается на сайте аэропорта Сургута.





Полеты будут отменены 5, 7, 8, 12, 14, 19, 21, 22, 26 апреля. Для оформления возврата авиабилета необходимо перейти на сайте www.nordstar.ru в раздел «Информация», выбрать вкладку «Возврат авиабилета» и заполнить заявление на возврат.





По информации оперштаба Алтайского края, рейс Барнаул — Томск авиакомпании «СиЛА» на 6 апреля также отменили.





Добавим, пассажиров, прилетающих из Москвы в Томск, будут изолировать на две недели. 6 апреля, авиапассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию на дому, а иногородние (не жители Томской области) помещены на 14 дней в обсерватор. В этой связи региональный штаб обращается c просьбой к авиапассажирам учесть возможные обстоятельства при планировании перелетов.





В Томской области два пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.





Всего на сегодня в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 45 смертей, выздоровели 335 человек.





Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто работает, а также до ближайшего магазина, аптеки, для прогулки с собакой или до контейнерной площадки. Томск сейчас патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Они узнают у томичей на улицах, куда они идут, и напоминают о рекомендации находиться дома.





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