Добрые новости
05 апреля,
2020
Новости

Авиакомпания Nordstar отменила полеты из Сургута через Томск в Красноярск

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Авиакомпания Nordstar отменила полеты из Сургута через Томск в Красноярск. Отменяются и обратные рейсы из Красноярска, сообщается на сайте аэропорта Сургута. 


Полеты будут отменены 5, 7, 8, 12, 14, 19, 21, 22, 26 апреля. Для оформления возврата авиабилета необходимо перейти на сайте www.nordstar.ru в раздел «Информация», выбрать вкладку «Возврат авиабилета» и заполнить заявление на возврат. 


По информации оперштаба Алтайского края, рейс Барнаул — Томск авиакомпании «СиЛА» на 6 апреля также отменили. 


Добавим, пассажиров, прилетающих из Москвы в Томск, будут изолировать на две недели. 6 апреля, авиапассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию на дому, а иногородние (не жители Томской области) помещены на 14 дней в обсерватор. В этой связи региональный штаб обращается c просьбой к авиапассажирам учесть возможные обстоятельства при планировании перелетов. 


В Томской области два пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 45 смертей, выздоровели 335 человек.


Режим самоизоляции ввели в Томской области 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Во время режима жителям региона рекомендуют находиться дома. Выходить на улицу можно только тем, кто работает, а также до ближайшего магазина, аптеки, для прогулки с собакой или до контейнерной площадки. Томск сейчас патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Они узнают у томичей на улицах, куда они идут, и напоминают о рекомендации находиться дома.


Читайте также:


В Томской области ввели режим полной самоизоляции

Пассажиров, прилетающих из Москвы в Томск, будут изолировать на две недели

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.