Добрые новости
22 июня,
2020
1
фото
Новости

Авиакомпания «ИрАэро» начинает выполнять рейс Иркутск – Томск – Тюмень

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 5 июля 2020 года авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полетов по маршруту Иркутск – Томск – Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания «ИрАэро» начинает выполнять рейс Иркутск – Томск – Тюмень

«Рейсы на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться по воскресеньям до конца октября. Вылет из Иркутска в 9:10, прибытие в Тюмень в 11:00, посадка в Томске – один час. Обратный рейс в тот же день в 12:00, прибытие в столицу Прибайкалья в 20:00. Стоимость билета на участке Иркутск – Томск от 4850 рублей, Иркутск – Тюмень от 8250 рублей, Томск – Тюмень от 4650 рублей», — говорится в сообщении.


По словам начальника службы организации перевозок «ИрАэро» Александра Макина, каждый самолет будет проходить специальную обработку. Всех пассажиров будут обеспечивать масками и перчатками.


Изучить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании. Билеты на этот рейс уже в продаже.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.