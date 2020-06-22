Авиакомпания «ИрАэро» начинает выполнять рейс Иркутск – Томск – Тюмень

С 5 июля 2020 года авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полетов по маршруту Иркутск – Томск – Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Рейсы на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться по воскресеньям до конца октября. Вылет из Иркутска в 9:10, прибытие в Тюмень в 11:00, посадка в Томске – один час. Обратный рейс в тот же день в 12:00, прибытие в столицу Прибайкалья в 20:00. Стоимость билета на участке Иркутск – Томск от 4850 рублей, Иркутск – Тюмень от 8250 рублей, Томск – Тюмень от 4650 рублей», — говорится в сообщении.





По словам начальника службы организации перевозок «ИрАэро» Александра Макина, каждый самолет будет проходить специальную обработку. Всех пассажиров будут обеспечивать масками и перчатками.





Изучить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании. Билеты на этот рейс уже в продаже.