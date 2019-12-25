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25 декабря,
2019
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Новости

Авиакомпании предупреждают об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, «Уральские авиалинии») предупредила о срыве программ перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по использованию порядка 30 самолетов.

Авиакомпании предупреждают об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Письмо с таким предупреждением главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику, датированное 20 декабря, опубликовано на сайте ассоциации в понедельник. В обращении сложившуюся ситуацию называют критической.


В нем говорится, что причина такой ситуации в том, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов перевозчиков в «приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Передача определенных функций и обязанностей — прим. автора)». «По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», — утверждается в письме.


Эти самолеты, утверждает глава АЭВТ Владимир Тасун, авиакомпании уже запланировали для использования в новогодние праздники. Однако так как самолеты не включили в указанные приложения, это не позволяет внести воздушные суда в сертификаты эксплуатантов, «что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников». При этом все необходимые для этого документы представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса.


Владимир Тасун попросил Александра Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ и «во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников» поручить этому департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения.

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