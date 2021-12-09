Авиакомпании предложили убрать из законопроекта требование возвращать деньги за билет людям без QR-кода

Российские авиакомпании предложили убрать из законопроекта о введении QR-кодов норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется сертификата перед вылетом, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник в парламенте и двух собеседников в авиакомпаниях.

Авиакомпании предложили действовать в соответствии с условиями тарифа — если это более дорогой возвратный тариф, то деньги вернут, если невозвратный, то не вернут. В текущей редакции законопроекта сказано, что, если у пассажира нет QR-кода, то перевозчик должен вернуть деньги за билет в полном объеме в течение 30 дней.

Кроме того, по словам одного из собеседников «Ведомостей», на встрече в Думе обсуждались и другие предложения. Например, на каком именно этапе предъявлять QR-код – при покупке авиабилета или при регистрации на рейс (сейчас Минтранс настаивает на втором варианте).

Еще один блок предложений, говорит источник, связан с тем, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа. По нынешней версии законопроекта, если потребуется пересадка, для дальнейшего путешествия по России (например, через Москву во Владивосток) потребуется QR-код. Требуется, чтобы в законе или подзаконных актах была предусмотрена альтернатива – к примеру, ПЦР-тест.

Издание отмечает, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока. Как ранее писали «Ведомости», замглавы Минтранса Игорь Чалик 9 ноября направлял в Минфин письмо с просьбой компенсировать авиаотрасли 8,09 млрд руб. 7,03 млрд руб. должно пойти авиакомпаниям, а 1,06 млрд руб. – аэропортам. «Минфин сообщил, что в бюджете денег на это не предусмотрено», – сказал собеседник в одной из авиакомпаний.

Законопроекты о QR-кодах в первом чтении Госдума планирует рассмотреть 16 декабря.