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18 февраля,
2020
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Авиакомпании «Ангара» и «Ямал» прекратят выполнять рейсы в Томск

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Авиакомпании «Ангара» и «Ямал» прекратили выполнять рейсы из Томска в Нижневартовск и Тюмень, сообщает Интерфакс.

Авиакомпании «Ангара» и «Ямал» прекратят выполнять рейсы в Томск

В 2019 году «Ангара» дважды в неделю выполняла рейсы по маршруту Иркутск - Томск - Тюмень. «Ямал» летал по маршруту Тюмень - Нижневартовск - Томск, также по два раза в неделю. В колл-центре авиакомпании «Ангара» агентству пояснили, что рейсы прекращены с января 2020 года. При этом представитель авиакомпании не исключил, что сообщение между Томском и Иркутском может возобновиться в апреле.


В авиакомпании «Ямал» сообщили, что рейсы по маршруту Томск - Тюмень не были заявлены в расписание 2020 года. Оба направления включены Росавиацией в программу субсидирования региональных рейсов на 2020 год.


Отмечается, что регулярные рейсы по маршруту Иркутск - Томск авиакомпания «Ангара» начала выполнять в ноябре 2018 года на самолете Ан-148, до этого на маршруте работал «Ютэйр». С июня 2019 года «Ангара» продлила направление до Тюмени.


Авиакомпания «Ямал» выполняла рейсы по маршруту Томск - Нижневартовск - Тюмень с мая 2019 года. Полеты осуществлялись на самолете Bombardier CRJ-200.

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