Авиакомпании «Ангара» и «Ямал» прекратят выполнять рейсы в Томск

Авиакомпании «Ангара» и «Ямал» прекратили выполнять рейсы из Томска в Нижневартовск и Тюмень, сообщает Интерфакс.

В 2019 году «Ангара» дважды в неделю выполняла рейсы по маршруту Иркутск - Томск - Тюмень. «Ямал» летал по маршруту Тюмень - Нижневартовск - Томск, также по два раза в неделю. В колл-центре авиакомпании «Ангара» агентству пояснили, что рейсы прекращены с января 2020 года. При этом представитель авиакомпании не исключил, что сообщение между Томском и Иркутском может возобновиться в апреле.





В авиакомпании «Ямал» сообщили, что рейсы по маршруту Томск - Тюмень не были заявлены в расписание 2020 года. Оба направления включены Росавиацией в программу субсидирования региональных рейсов на 2020 год.





Отмечается, что регулярные рейсы по маршруту Иркутск - Томск авиакомпания «Ангара» начала выполнять в ноябре 2018 года на самолете Ан-148, до этого на маршруте работал «Ютэйр». С июня 2019 года «Ангара» продлила направление до Тюмени.





Авиакомпания «Ямал» выполняла рейсы по маршруту Томск - Нижневартовск - Тюмень с мая 2019 года. Полеты осуществлялись на самолете Bombardier CRJ-200.