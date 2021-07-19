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Главная Новости Авиакомпания «СиЛА» выплатила по 100 тысяч рублей пассажирам жестко приземлившегося Ан-28
Новости

Авиакомпания «СиЛА» выплатила по 100 тысяч рублей пассажирам жестко приземлившегося Ан-28

ТВ2
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6 часов назад

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») перечислила компенсации пассажирам самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области. Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Фейсбуке.  

«Перечисление денежных средств осуществлено сегодня, 19 июля. Размер компенсации составил 100 тысяч рублей каждому пассажиру. Общая сумма выплат - 1,5 млн рублей», — говорится в посте.

Напомним, что авиаинцидент произошел 16 июля 2021 года. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу.  В итоге самолет при неработающих двигателях приземлился в лесу в 70 км от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.

На борту самолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. Госпитализированы командир воздушного судна с переломом ноги и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ и передал его на рассмотрение в центральный комитет.

Сегодня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте сообщили, что обнаружили бортовой самописец самолета. Сейчас идет расшифровка полетных данных.

«Обнаруженные фрагменты воздушного судна осмотрены, транспортируются с места происшествия с целью последующей раскладки и оценки наличия недостающих фрагментов», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Вся хроника происшествия здесь

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