Авиабилеты из Москвы в Томск подорожали почти в два раза

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%, — сообщают «Известия» со ссылкой на агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip. — Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.