Добрые новости
02 апреля,
2021
1
фото
Новости

Авиабилеты из Москвы в Томск подорожали почти в два раза

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Цены на авиабилеты из Москвы в Томск в апреле-июне выросли на 91% по сравнению с 2019 годом. Эксперты объясняют повышение цен растущими затратами перевозчиков, низкой рентабельностью и накопленным за 2020 год убытком. 

Авиабилеты из Москвы в Томск подорожали почти в два раза

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%, — сообщают «Известия» со ссылкой на агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip. — Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. 

Эксперты называют рост цен на авиабилеты «неизбежным» следствием низкой рентабельности сектора, накопленных за 2020 год убытков и долгов, а также заниженных тарифов, с помощью которых компании старались стимулировать спрос. 


На повышение цен также повлияло ослабление рубля, повышение стоимости топлива и услуг аэропортов. При этом отмечается, что перелеты по России остаются значительно более дешевыми, чем заграничные.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.