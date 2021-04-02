Авиабилеты из Москвы в Томск подорожали почти в два раза

Цены на авиабилеты из Москвы в Томск в апреле-июне выросли на 91% по сравнению с 2019 годом. Эксперты объясняют повышение цен растущими затратами перевозчиков, низкой рентабельностью и накопленным за 2020 год убытком.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%, — сообщают «Известия» со ссылкой на агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip. — Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Эксперты называют рост цен на авиабилеты «неизбежным» следствием низкой рентабельности сектора, накопленных за 2020 год убытков и долгов, а также заниженных тарифов, с помощью которых компании старались стимулировать спрос.





На повышение цен также повлияло ослабление рубля, повышение стоимости топлива и услуг аэропортов. При этом отмечается, что перелеты по России остаются значительно более дешевыми, чем заграничные.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!