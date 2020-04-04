Аварийный дом на Степановке топит сточными водами

Жителей дома на улице Калужской, 11 топит сточными водами. Вода стоит во дворе, затекает в погреб. Это, по словам жителей, продолжается на протяжении последних пяти лет каждые весну и лето.
«Нас уже не первый год здесь топит с железнодорожных путей. Вся администрация Кировского района знает: Денисович знает, Посадский знает, он приезжал. У нас прямо потоком идет вода с железнодорожной линии. Уже лет пять так у нас. Бывает летом после больших дождей, тогда сильно рекой бежит вода. Весной бывает из-за талых вод», — рассказала ТВ2 жительница дома Людмила Колесина.
По словам Людмилы, у железнодорожных путей, которые находятся недалеко от дома, проходит траншея – ливневка для отвода воды. Но при большом потоке вода проходит не по ней, а мимо, поэтому затапливает близлежащие территории. Жители считают, что это происходит из-за того, что ливневку никто не обслуживает, не чистит. Каждый год они обращаются в администрацию Кировского района, тогда на письма жителей ответили, что ливневка чистая, а вода выходит наружу из-за большого потока. При этом работники аварийной службы, которых постоянно вызывают жители, говорят, что ливневка забита и требует чистки.
И.о. замглавы администрации района Константин Потарский, по словам жителей, объяснял им, что ливневка нигде не числится по документам, поэтому официально за нее никто не отвечает.
Так выглядит ливневка, о которой идет речь
Фото: архивное
Талые воды с Елизаровых, с Нахимова — они все под нас текут. Дом аварийный, фундамент еле дышит. Вода идет под дом, мимо дома, стоит в подвалах, — говорит жительница.
Расселения жители дома по улице Калужская, 11 и еще двух соседних аварийных домов (на Калужской, 7 и 11а) ждут уже девять лет.
Константин Потарский из администрации Кировского района не смог прокомментировать ситуацию, так как может общаться с журналистами только через пресс-службу. Пресс-служба городской администрации обещала подготовить ответ, но не смогла сделать это быстро, сославшись на высокую загруженность.
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