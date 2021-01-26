Авария произошла в микрорайоне Спичфабрика. Часть домов останется без воды

В микрорайоне Спичфабрика произошла авария на сетях. В настоящее время во всех домах микрорайона есть холодная вода, специалисты «Томскводоканала» перенесли отключение на 27 января.

Во вторник в Оперативно-дежурную службу города поступила информация о подтоплении территории по ул. Междугородняя, 24. На место прибыли бригады «Томскводоканала». Они выяснили, что авария произошла на водопроводной линии диаметром 500 мм. Специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к откачке воды, после чего займутся устранением дефектов.





Так как по указанному адресу находятся коммуникации энергетиков и связистов, поэтому на место прибыли сотрудники предприятий «Горсети» и «Городские телефонные сети».