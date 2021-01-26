Авария произошла в микрорайоне Спичфабрика. Часть домов останется без воды
В микрорайоне Спичфабрика произошла авария на сетях. В настоящее время во всех домах микрорайона есть холодная вода, специалисты «Томскводоканала» перенесли отключение на 27 января.
Во вторник в Оперативно-дежурную службу города поступила информация о подтоплении территории по ул. Междугородняя, 24. На место прибыли бригады «Томскводоканала». Они выяснили, что авария произошла на водопроводной линии диаметром 500 мм. Специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к откачке воды, после чего займутся устранением дефектов.
Так как по указанному адресу находятся коммуникации энергетиков и связистов, поэтому на место прибыли сотрудники предприятий «Горсети» и «Городские телефонные сети».
«Томскводоканал» отмечает, что из-за проведения дополнительных мероприятий по устранению аварийной ситуации сроки отключения холодной воды перенесены на следующий день. Таким образом, водоснабжение в некоторых домах микрорайона будет ограничено с 11:00 до 17:00 27.01.2021. Не будет холодной воды по следующим адресам:
- Ул. Азербайджанская;
- Ул. Айвазовского, 31, 31/1;
- Ул. Грузинская;
- Ул. Междугородная;
- Ул. Молдавская;
- Ул. Емельяна Пугачева, 1, 2, 10.
В мэрии подчеркивают, что компания организует подвоз холодной воды. Томичей об организации подвоза проинформируют специалисты управляющих компаний «ЖЭК-9» и «Управа».
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