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26 января,
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Авария произошла в микрорайоне Спичфабрика. Часть домов останется без воды

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В микрорайоне Спичфабрика произошла авария на сетях. В настоящее время во всех домах микрорайона есть холодная вода, специалисты «Томскводоканала» перенесли отключение на 27 января. 

Авария произошла в микрорайоне Спичфабрика. Часть домов останется без воды
Фото: пресс-служба мэрии Томска

Во вторник в Оперативно-дежурную службу города поступила информация о подтоплении территории по ул. Междугородняя, 24. На место прибыли бригады «Томскводоканала». Они выяснили, что авария произошла на водопроводной линии диаметром 500 мм. Специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к откачке воды, после чего займутся устранением дефектов.


Так как по указанному адресу находятся коммуникации энергетиков и связистов, поэтому на место прибыли сотрудники предприятий «Горсети» и «Городские телефонные сети».

Видео: Регион 70, сообщество ВКонтакте

«Томскводоканал» отмечает,  что из-за проведения дополнительных мероприятий по устранению аварийной ситуации сроки отключения холодной воды перенесены на следующий день. Таким образом, водоснабжение в некоторых домах микрорайона будет ограничено с 11:00 до 17:00 27.01.2021. Не будет холодной воды по следующим адресам:


  • Ул. Азербайджанская;
  • Ул. Айвазовского, 31, 31/1;
  • Ул. Грузинская;
  • Ул. Междугородная;
  • Ул. Молдавская;
  • Ул. Емельяна Пугачева, 1, 2, 10.


В мэрии подчеркивают, что компания организует подвоз холодной воды. Томичей об организации подвоза проинформируют специалисты управляющих компаний «ЖЭК-9» и «Управа».

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