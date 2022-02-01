Аварийный путепровод в районе Кузовлевского тракта отремонтируют за 50 млн рублей

Департамент капитального строительства администрации Томска объявил аукцион на проведение ремонта путепровода, расположенного на автодороге к Томскому нефтехимическому комбинату на участке от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта. Стоимость работ составляет около 50 млн рублей.

Ранее сообщалось об аварийном состоянии путепровода, из-за чего в октябре 2020 года проезд по дороге в обе стороны был закрыт.

Сооружение построено в начале 1980-х годов и ни разу капитально не ремонтировалось.

Длина путепровода составляет почти 90 метров. Согласно условиям рабочей документации подрядная организация, выигравшая торги, должна будет осуществить замену и установку недостающих переходных плит, покрытия мостового полотна и тротуаров, выполнить новую гидроизоляцию, обустроить козырьки пролетов и сливы, установить лестничные сходы, заменить ограждения и т.д. Стоимость ремонта составляет около 50 млн рублей.

Средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все работы должны быть выполнены за 4,5 месяца.