Ассоциация владельцев кинотеатров попросила власти снова не закрывать кинозалы

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к руководителям субъектов РФ с просьбой не закрывать повторно кинотеатры ради борьбы с коронавирусом. Свое обращение они опубликовали на своей странице в Фейсбуке.

«Мы обращаемся к руководителям субъектов Российской Федерации. Мы понимаем, что закрытие кинотеатров – это эффектное решение, наглядно демонстрирующее видимость борьбы с распространением инфекции, не нанося экономике вашего региона особого ущерба. Но результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут», – говорится в обращении.





Владельцы кинотеатров утверждают, что их закрытие не повлияло на заболеваемость, потому что статистика заражений росла не меньше полутора месяцев с начала карантина. Они ссылаются на отсутствие исследований, которые доказали бы высокий риск заражения именно в кинотеатре при соблюдении противоэпидемических мер. По их мнению, кинотеатры – одно из самых безопасных мест массового скопления людей из-за большого пространства, которое приходится на каждого зрителя, и регулярной дезинфекции помещения.





Также в обращении говорится, что российские кинотеатры практически остались «без каких-либо мер государственной поддержки – лишь малая часть кинотеатров смогла воспользоваться зарплатными субсидиями и кредитами. А те кинотеатры, которые воспользовались кредитными программами на выплату зарплат, фактически оказались в ловушке – наступает срок погашения кредитов, приближается месяц мониторинга среднесписочной численности». Кроме того, 35 тысяч работников кинотеатров по всей стране остались без работы.





«Всемирная организация здравоохранения в преамбуле своего устава отмечает, что здоровье – это не только физическое благополучие людей, но и душевное, и социальное благополучие. Нельзя не принимать во внимание, что кинотеатры для граждан страны — это способ отвлечься от негативного настроения, вызванного вынужденными карантинными мерами, отвлечься от замкнутого домашнего пространства, это возможность испытывать положительные эмоции, так необходимые сегодня всем.





Мы обращаемся к руководителям субъектов Российской Федерации! Мы понимаем, что закрытие кинотеатров – это эффектное решение, наглядно демонстрирующее видимость борьбы с распространением инфекции, не нанося экономике вашего региона особого ущерба. Но результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут.





В конечном итоге, помните, что, закрывая кинотеатры, вы не снижаете угрозу распространения инфекции – она не в кинотеатрах, но вы способствуете росту психических расстройств, домашнего насилия и депрессии своих граждан, и последствия таких решений будут иметь колоссальные негативные последствия для вашего региона, для всей страны», — отмечает ассоциация кинотеатров.





Напомним, в Томской области кинотеатры были закрыты с марта по сентябрь. Сделано это было в рамках борьбы с коронавирусом.