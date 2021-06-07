Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» запустила серию роликов о проблемах аутизма

Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» при поддержке Фонда президентских грантов запускает серию социальных роликов о проблемах аутизма. Об этом ТВ2 рассказала представитель томской ассоциации детей с аутизмом «Аура» Ольга Богданова.
«В этих роликах каждый из героев примеряет на себя те трудности, с которыми сталкивается аутичный человек в повседневной жизни. Мы об этом даже не задумываемся, а получается, что каждый из нас испытывает те же сложности, что и человек с аутизмом. Просто для нас это редкость, а для них обыденность. И если мы будем учитывать эти нюансы, то однозначно станем друг к другу добрее», — добавила Ольга Богданова.
Героями роликов уже стали известные в Томске и за его пределами люди: бывшая ведущая программы «Успеваем» телеканала ТВ2 Арина Володченко, соавтор общественного движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков, ведущая новостей Первого канала Алена Лапшина, депутат областной думы Галина Немцева, актер Михаил Башкатов и другие.
«Последнее время все чаще демонизируют аутизм. Люди, называющие себя экспертами, но на самом деле очень далекие от реальных знаний, любые ментальные нарушения и психические расстройства сводят к одному диагнозу и приходят к выводу, что все убийцы – аутисты. Но аутичные люди – чаще жертвы, а не агрессоры. Об этом говорит и наука, и статистика. И этим людям нужна ваша помощь и как минимум – понимание», — приводятся слова председателя ТРОО «АРДА «АУРА» Ирины Гришаевой.
«АУРА» просит томичей снять ролики и рассказать о том, с какими они трудностями сталкиваются в современном мире, какого понимания и в чем ждут люди в связи с этим от окружающих. Ролики можно разместить в соцсетях с хештегом #людисаутизмомделаютнасдобрее #сделаеммирдобрее #ауратомск #аутизмтомск, а потом отметить в посте трех человек, которым передадите эстафету.