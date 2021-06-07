Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура» запустила серию роликов о проблемах аутизма

«В этих роликах каждый из героев примеряет на себя те трудности, с которыми сталкивается аутичный человек в повседневной жизни. Мы об этом даже не задумываемся, а получается, что каждый из нас испытывает те же сложности, что и человек с аутизмом. Просто для нас это редкость, а для них обыденность. И если мы будем учитывать эти нюансы, то однозначно станем друг к другу добрее», — добавила Ольга Богданова.





Героями роликов уже стали известные в Томске и за его пределами люди: бывшая ведущая программы «Успеваем» телеканала ТВ2 Арина Володченко, соавтор общественного движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков, ведущая новостей Первого канала Алена Лапшина, депутат областной думы Галина Немцева, актер Михаил Башкатов и другие.