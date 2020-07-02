Аспирант томского вуза хотел заказать суши, но дважды стал жертвой мошенников
В полицию региона поступило два заявления от аспиранта томского вуза о хищениях денег с банковской карты, сообщили в ведомстве.
Как сообщили в полиции, сначала мужчина 1982 года рождения решил заказать суши. Время было около 23 часов, поэтому он вбил в поисковик запрос «Суши Томск круглосуточно». По результатам поиска он зашел на один из сайтов, выбрал суши, добавил заказ в корзину. Отразилась сумма покупки — 1049. После мужчина перешел на страницу оплаты заказа, ввел реквизиты своей банковской карты, номер телефона, имя держателя, срок действия карты и код с обратной стороны. На телефон мужчины пришел код подтверждения покупки, но он оказался просрочен. Система попросила ввести данные повторно, потерпевший повторил.
«Пока ждал код подтверждения, молодой человек заметил, что с его карты списали денежные средства в сумме более 1000 и более 4000 рублей. Затем пришел второй код, но он его вводить не стал. Молодой человек нашел на сайте онлайн-связь с менеджером и написал сообщение о том, что у него ошибочно были списаны денежные средства. Сотрудник ответил, что действительно произошла ошибка, чтобы вернуть деньги, сотрудник выслал новую ссылку, по которой потерпевший прошел и снова ввел свои банковские данные. После этого с его карты снова списали денежные средства в сумме более 4000 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
После этого молодой человек получил смс от банка о том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, поэтому карту заблокируют. Чуть позже с карты списали еще две тысячи рублей, а общий причиненный ущерб составил около 11 тысяч рублей. В полиции по этому факту возбудили уголовное дело по статье «кража».
Второй раз аспирант стал жертвой мошенников, когда на его телефон позвонила женщина с номера на +495 и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сказала, что ей известно о хищениях с его карты и она должна вернуть деньги на счет. «Сотрудница» назвала 4 последние цифры его карты и попросила полностью назвать номер и срок действия карты. После этого ему на телефон пришло сообщение, что он успешно прошел регистрацию в онлайн-системе банка, ему мужчина не придал значения.
«Затем поступило сообщение якобы от банка о пополнении баланса на 11 000 рублей. Но когда потерпевший зашел в банковский личный кабинет, то увидел, что с его карты списано еще 9000 рублей. Таким образом, молодой человек за два дня дважды попался на уловки мошенников, общий ущерб составил 20 000 рублей», — сообщили в УМВД.
По второму факту также возбуждено уголовное дело по статье «кража».
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