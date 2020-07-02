Аспирант томского вуза хотел заказать суши, но дважды стал жертвой мошенников

В полицию региона поступило два заявления от аспиранта томского вуза о хищениях денег с банковской карты, сообщили в ведомстве.





Как сообщили в полиции, сначала мужчина 1982 года рождения решил заказать суши. Время было около 23 часов, поэтому он вбил в поисковик запрос «Суши Томск круглосуточно». По результатам поиска он зашел на один из сайтов, выбрал суши, добавил заказ в корзину. Отразилась сумма покупки — 1049. После мужчина перешел на страницу оплаты заказа, ввел реквизиты своей банковской карты, номер телефона, имя держателя, срок действия карты и код с обратной стороны. На телефон мужчины пришел код подтверждения покупки, но он оказался просрочен. Система попросила ввести данные повторно, потерпевший повторил.





«Пока ждал код подтверждения, молодой человек заметил, что с его карты списали денежные средства в сумме более 1000 и более 4000 рублей. Затем пришел второй код, но он его вводить не стал. Молодой человек нашел на сайте онлайн-связь с менеджером и написал сообщение о том, что у него ошибочно были списаны денежные средства. Сотрудник ответил, что действительно произошла ошибка, чтобы вернуть деньги, сотрудник выслал новую ссылку, по которой потерпевший прошел и снова ввел свои банковские данные. После этого с его карты снова списали денежные средства в сумме более 4000 тысяч рублей», — говорится в сообщении.