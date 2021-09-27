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Аспирант-физик из ТГУ разработает новые методы выявления кожных онкопатологий

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Аспирант ТГУ Валентин Куприянов выиграл стипендию имени Вернадского, которую посольство Франции выдает российским молодым исследователям для написания диссертации под совместным руководством. Томский ученый будет осваивать технологии биофотоники и машинного обучения на базе своего вуза и Университета Лотарингии, сообщает пресс-служба ТГУ. Эти технологии активно используются в проектировании новых подходов для быстрой диагностики рака. Результатом исследований Куприянова станет разработка новых методов выявления злокачественных новообразований кожи.

«Технологии биофотоники в сочетании с машинным обучением открывают принципиально новые возможности для решения разных диагностических задач. Осваивать эти инструменты я начал, обучаясь в магистратуре ТГУ. Благодаря выигранной стипендии посольства Франции в России, я смогу изучать интересующие меня технологии уже на базе двух ведущих вузов – ТГУ и Университета Лотарингии. Они оба тесно сотрудничают с крупными медицинскими научными центрами, которые специализируются на диагностике и лечении онкологических заболеваний. Поэтому у этих университетов есть уникальная возможность, во-первых, проводить машинное обучение ИИ на реальных данных пациентов, во-вторых, быстро проверять новые создаваемые подходы на базе клиник партнеров», — рассказал Валентин Куприянов.

Обучаясь в России и во Франции, аспирант будет специализироваться на оптической когерентной томографии и гиперспектральной визуализации. Эти инструменты особенно важны, так как они позволяют получать большой объём информации о патологиях кожи и на его основе разрабатывать достаточно простые и эффективные методики диагностики.

Полтора года из трех аспирант будет обучаться в ТГУ, затем столько же в Университете Лотарингии. Научным руководителем со стороны Франции выступит доктор в области биологической и медицинской инженерии Вальтер Блондель. Практическим итогом исследований, которые аспирант проведёт в России и Франции, станет разработка прототипа диагностического прибора для выявления кожных онкопатологий.

Автор:  пресс-служба ТГУ
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