Аспирант-физик из ТГУ разработает новые методы выявления кожных онкопатологий

Аспирант ТГУ Валентин Куприянов выиграл стипендию имени Вернадского, которую посольство Франции выдает российским молодым исследователям для написания диссертации под совместным руководством. Томский ученый будет осваивать технологии биофотоники и машинного обучения на базе своего вуза и Университета Лотарингии, сообщает пресс-служба ТГУ. Эти технологии активно используются в проектировании новых подходов для быстрой диагностики рака. Результатом исследований Куприянова станет разработка новых методов выявления злокачественных новообразований кожи.

«Технологии биофотоники в сочетании с машинным обучением открывают принципиально новые возможности для решения разных диагностических задач. Осваивать эти инструменты я начал, обучаясь в магистратуре ТГУ. Благодаря выигранной стипендии посольства Франции в России, я смогу изучать интересующие меня технологии уже на базе двух ведущих вузов – ТГУ и Университета Лотарингии. Они оба тесно сотрудничают с крупными медицинскими научными центрами, которые специализируются на диагностике и лечении онкологических заболеваний. Поэтому у этих университетов есть уникальная возможность, во-первых, проводить машинное обучение ИИ на реальных данных пациентов, во-вторых, быстро проверять новые создаваемые подходы на базе клиник партнеров», — рассказал Валентин Куприянов.

Обучаясь в России и во Франции, аспирант будет специализироваться на оптической когерентной томографии и гиперспектральной визуализации. Эти инструменты особенно важны, так как они позволяют получать большой объём информации о патологиях кожи и на его основе разрабатывать достаточно простые и эффективные методики диагностики.

Полтора года из трех аспирант будет обучаться в ТГУ, затем столько же в Университете Лотарингии. Научным руководителем со стороны Франции выступит доктор в области биологической и медицинской инженерии Вальтер Блондель. Практическим итогом исследований, которые аспирант проведёт в России и Франции, станет разработка прототипа диагностического прибора для выявления кожных онкопатологий.