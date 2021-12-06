Ящик для писем Деду Морозу установили рядом с Горсадом в Томске

Опустить открытку или письмо в ящик до 25 декабря может любой житель и гость города. Затем все это будет отправлено в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза.

Напомним, Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года. В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ - Сааган Убгэн.