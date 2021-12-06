Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Ящик для писем Деду Морозу установили рядом с Горсадом в Томске
Новости

Ящик для писем Деду Морозу установили рядом с Горсадом в Томске

ТВ2 ТВ2

Главный городской почтовый ящик для писем Деду Морозу установили в Томске, сообщает пресс-служба городской мэрии. Он установлен Туристским информационным центром Томска в пространстве у колонн арки Горсада (улица Герцена, д.6, стр.3).

Опустить открытку или письмо в ящик до 25 декабря может любой житель и гость города. Затем все это будет отправлено в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Напомним, Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года. В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ - Сааган Убгэн.

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.