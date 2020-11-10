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10 ноября,
2020
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Новости

Асфальт на улице Мокрушина при строительстве развязки уложили с нарушениями

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники администрации Томска выявили нарушения  при асфальтировании тротуаров по ул. Мокрушина в рамках строительства транспортной развязки с железнодорожной станцией Томск-Тайга на 76-м км. Рабочие укладывали асфальт в дождливую погоду. 

Асфальт на улице Мокрушина при строительстве развязки уложили с нарушениями

По завершению работ на объекте будут взяты контрольные образцы покрытия, которые будут испытаны подрядчиком и службой строительного контроля. В случае выявления отклонений по показателям качества асфальтобетона от нормы, подрядчик — ГУП ТО «Областное ДРСУ», будет обязан заменить уложенный асфальт.


«Кроме того, по условиям муниципального контракта, гарантийный срок по обеспечению качества уложенного асфальта составляет 4 года для верхнего слоя, 5 лет для нижнего, 8 лет — для земляного полотна. В течение этого времени подрядчик обязан оперативно устранять возможные нарушения. Вместе со специалистами службы стройконтроля мы будем следить за состоянием этого объекта», — подчеркнул руководитель департамента капитального строительства Александр Суходолов.


В 2020 году была построена дорога на Богашевском тракте протяженностью 800 м с освещением, «островками» безопасности, ограждениями, обустроено кольцевое пересечение ул. Нефтяной, Мокрушина, Коларовским трактом и подходы к железнодорожному переезду, вынесены коммуникации, попадающие под строительство дорог — теплотрасса, кабельная канализация связи, электрические сети, подвесные волоконно-оптические кабели, водопроводы и радиофидер.


Строительство транспортной развязки позволит разгрузить автомобильные потоки от Транспортной площади в сторону Богашевского тракта и ул. Мокрушина, улучшить пропускную способность мкр. Мокрушинский, Южные ворота, пос. Зонального. Томичи смогут быстрее добираться в аэропорт и пригородные поселки.

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